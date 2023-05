A nemrég vádemelésig jutott történetről dr. Jánky Judit, a vármegyei főügyészség helyettes sajtószóvivője adott tájékoztatást. E szerint egy 27 éves tófeji férfi 2021 decemberét megelőzően ismeretlen forrásból szerzett be több fajta kábítószert – amfetamint, MDA-t, MDMA-t, és marihuánát - és azokból fogyasztott is. Ez történt 2021. december 31-én este is, amikor 22 óra körül bedrogozva autóba ült Nagykanizsán és Zalaegerszegre indult. Már a megyeszékhelynél járt, amikor a besenyői városrésznél a bódultságából eredő figyelmetlensége, valamint a követési távolság be nem tartása miatt az előtte haladó gépkocsi hátuljának ütközött, mert későn észlelte, hogy az balra kíván kanyarodni és emiatt lassít. Az ütközés erejétől az elöl haladó gépjármű átsodródott a menetiránya szerinti bal oldali sávba, ahol a szemből érkező, szabályosan közlekedő személygépkocsinak csapódott. A tófeji férfi járműve jobbra sodródott az ütközést követően, letért az úttestről, közúti jelzőtáblát döntött ki, majd a tetején átfordulva, oldalára borult és közúti jelzőtáblának ütközve állt meg. A balesetben az okozó mellett a másik két autó hat utasa, köztük két kiskorú gyermek is könnyű sérüléseket szenvedett, valamint mindhárom gépjármű és a kidöntött közlekedési jelzőtáblák is megrongálódtak.

A tófeji férfivel szemben a Zalaegerszegi Járási Ügyészség járművezetés bódult állapotban vétsége, valamint kábítószer-birtoklás vétsége miatt emelt vádat, és a végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés, fogházbüntetés kiszabása mellett közúti járművezetéstől eltiltást is indítványozott.