Az esetek közös jellemzője, hogy az online hirdetett termékre jelentkező vevő elkérte az eladó e-mailcímét, azzal az indokkal, hogy szeretné az általa választott szállítást igénybe venni. A potenciális áldozat ezt követően az online-tér logójával ellátott e-mailt kap, amelyben egy linkre kattintva kell megerősíteni a vásárlást. Ez a hivatkozás egy netbankhoz megszólalásig hasonló felületre irányít, ám az eladó hamis oldalon adja meg az internetbankhoz tartozó adatait. Ezt követően már csak a bankjuk tájékoztatásából tudják meg, hogy számlájukról valaki elutalta a pénzüket, esetenként akár több millió forintot.

Néhány egyszerű szabály betartásával elkerülhető az ilyen átverés. Nem megbízható forrásból származó linkre kattintva vagy ismeretlen webhelyeken soha ne adják meg banki adataikat, beleértve a háromjegyű biztonsági CVC-kódot, PIN-kódot, illetve a netbank belépési adatait! Online banki tranzakciókat csak a bank megbízható felületén keresztül, illetve az előre telepített banki alkalmazásokban végezzenek. Ismeretlen eredetű programot soha ne telepítsen fel vagy töltsön le a számítógépére, illetve a telefonjára, bárki is javasolja azt. Ilyet a bankok soha nem kérnek az ügyfelektől és még arra sem kötelezik őket, hogy a netbankot használják. Kétség esetén pedig még az adatok megadását megelőzően vegyék fel a kapcsolatot a pénzintézettel, szól a rendőrségi tanács.

Szintén az interneten hirdetőket célozták meg a másik módszerrel is. Ennek lényege, hogy a csaló az interneten eladásra hirdetett portékára bejelentkezve nem nagyon alkudozik, sőt azt ígéri, rögvest fizet átutalással, a holmiért pedig futárt küld, nem kell bajlódni a csomagküldéssel sem. Ehhez a “vevő” azonnal tudni akarja az eladó bankszámlaszámát, hogy küldhesse a pénzt. Amint a számlaszámot megkapja, rövidesen befut az e-mailes értesítés képernyőfotóval a banki átutalásról vagy jön az üzenet a PayPal-tól, hogy pénzt küldtek az eladó számlájára. Ez után rövid időn belül betoppan a futár és viszi is a holmit. Aztán persze nem sokkal később kiderül, hogy a képernyőfotó manipulált volt, a paypalos átutalást meg leállították. Kis utánanézéssel az is kideríthető, hogy a vevő profilja kamu. Ha valaki hasonlóan kedvező ajánlatot kap, ráadásul külföldinek mondott vevő érdeklődik, gyanakodjon! Közölni kell a vevővel: az eladó határozza meg, mikor jöhet a futár a holmiért, de persze csak ha már a pénz megérkezett a számlára. Valószínűleg ez után már se pénz, se futár nem fog jönni, és a vevő se jelentkezik többet.