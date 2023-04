A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén a húsvéti hétvége során egy súlyos és kettő könnyű sérüléssel, valamint tizenöt anyagi kárral végződő közúti közlekedési baleset helyszínén intézkedtek a rendőrök. A police.hu tájékoztatása szerint egy 47 éves zalaegerszegi férfi közlekedett személyautóval 2023. április 8-án 15 óra 20 perc körül a 76-os számú főúton, Nagykapornak felől Kisbucsa irányába. A gépkocsi egy balra ívelő kanyarban a vizes úttesten megcsúszott, majd árokba csapódott. A balesetben a hátsó ülésen utazó 9 éves gyermek – aki a helyszíni szemle adatai alapján nem használta a biztonsági övet – súlyosan megsérült, őt a mentők kórházba vitték.

Fotós: police.hu

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívja a közlekedők figyelmét, hogy indulás előtt kapcsolják be a biztonsági övet és hívják fel utastársaik figyelmét is arra, hogy rögzítsék magukat! Balesetmegelőzési szempontból kiemelt fontosságú a biztonsági öv, valamint a gyermekbiztonsági rendszer előírásszerű használata. Egy esetlegesen bekövetkező baleset esetén megvédi a járművezetőt és az utasokat is a sérüléstől és csökkentheti a sérülés súlyosságát.

A szolgálatban lévő állomány 13 főt fogott el, akik közül hét személyt bűncselekmény elkövetésén értek tetten. A zalai járőrök 28 főt állítottak elő, közülük 14 személyt bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt. Biztonsági intézkedés öt esetben történt.