Az egerszegi törvényszék közlése szerint a férfi dél-zalai vízhasználati társaság közös képviselője volt. Feladatát képezte, hogy a társaság tagjaitól az ingatlanaikon elfogyasztott ivóvíz ellenértékét átvételi elismervény ellenében készpénzben beszedje, majd befizesse a szolgáltatónak. A vízdíjakat rendszeresen összegyűjtötte a társaság tagjaitól, azonban a befizetési kötelezettségének csak részben tett eleget, a beszedett összegek egy részét nem fizette be, azt saját céljaira fordította. Így 2012. április közepétől 2020. szeptember közepéig 2,2 millió forintot meghaladó kárt okozott. A közös képviselőnek 2018 januárjában egy Somogy megyei férfi 100 ezer forintot adott át, hogy az ingatlanát az ivóvízhálózathoz csatlakoztassa, ám ezt a pénzt sem fizetett be a szolgáltatónak.

A Nagykanizsai Járásbíróság a férfit bűnösnek mondta ki folytatólagosan elkövetett sikkasztás bűntettében. A bíróság enyhítő körülményként értékelte a vádlott büntetlen előéletét, a sértetti közrehatást és az időmúlást. Az ítéletet mind a vádlott és a védője, valamint az ügyész is elfogadta, így az jogerős.