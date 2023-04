A nemrég vádiratba foglalt történetről dr. Pirger Csaba, a főügyészség sajtószóvivője adott tájékoztatást. E szerint 2022 márciusában Nagykanizsán, már sötétedés utáni esti időpontban kutyáját sétáltató nőhöz lépett oda hátulról egy 30 éves zajki férfi, majd trágár szavakkal felszólította, hogy álljon meg, sőt a nőt intim együttlétre is invitálta. A megtámadott ijedtében elővette telefonját, hogy rendőrt hívjon, azonban a férfi megragadta a csuklóját, a telefont kivette a kezéből, majd a megrémült nő ruhájának a zsebéből elvette a pénzét is, közel 17 ezer forintot. A férfi a pénzt és a telefont a nő kérlelése ellenére sem adta vissza, továbbra is intim kapcsolatot akart vele létesíteni. A megtámadott szorult helyzetéből azzal szabadult ki, hogy éppen arra ment egy ismerőse, aki felismerve a helyzetet, a védelmére kelt, közbelépett és felszólítására a férfi visszaadta a nő telefonját, majd el is ment.

A nő csuklója könnyebben megsérült, ezért a Nagykanizsai Járási Ügyészség kifosztás bűntette mellett testi sértés miatt is vádat emelt a zajki férfi ellen, büntetésként börtönben letöltendő szabadságvesztésre téve indítványt.