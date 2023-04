A veszélyekre figyelmeztet a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Szóvivőjük, Kósi Zsolt érdeklődésünkre két kirívó esetet is felidézett. Február 18-án Türjén egy Ady utcai családi ház udvarán az összehordott háztartási hulladékot és hűtőszekrényt égettek. A zalaszentgróti tűzoltók avatkoztak be. Szintén ők vonultak ki, de már a zalaegerszegi kollégáik is segítettek április 3-án, mert Türjén gumiabroncsok, bálák égetésből a lángok elszabadultak, emiatt két és fél hektáron a nádas is tüzet fogott. A tűzoltók puttonyfecskendőkkel és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat. Munkájukat az erős szél nehezítette, de sikerült megakadályozniuk, hogy a tűz átterjedjen a közeli erdőre.

Az említett esetek tipikusnak tekinthetők, mert sokan nemcsak autógumiktól, vagy más, veszélyes anyagoktól, de még a zöldhulladéktól is így akarnak megszabadulni.

Képünk illusztráció, szabadtéri tüzek miatt a zalai lánglovagok az év eleje óta hetvennél több esetben avatkoztak be

Fotós: Elekes Gergő

A katasztrófavédelem a szabályok betartását kéri, ellenkező esetben akár komoly pénzbírság lehet a felelőtlen égetés vége, figyelmeztet Kósi Zsolt.

A belterületi égetést önkormányzati rendeletek szabályozzák, ezek világosan meghatározzák, mikor lehet égetni. Aki belterületen szeretne égetni, előtte mindenképpen tájékozódjon az önkormányzatnál! A rendeletek nem egységesek, ám ha a település rendeletben ezt nem szabályozza, úgy a növényi hulladék égetése tilos. A külterületi tarlóégetés és vágott növények égetése kizárólag növényegészségügyi okokból történhet, vagy ha a növényi hulladék megsemmisítése, elszállítása más módon nem megoldható. Itt nem elegendő a szubjektív megítélés, illetve pusztán a kényelmes megoldás választása.

Ráadásul az égetéskor keletkező füstben lévő anyagok hosszú távon károsítják az egészséget. Ha az égetés növényegészségügyi okok miatt történik, más hulladékot, például festékes palackot, autógumit, és egyéb, környezetre káros műanyagot ne dobjunk a tűzre! Zalában az elmúlt hetekben többször volt rá példa, hogy gumiabroncsokat, hűtőszekrényt, vagy más, rendkívül veszélyes szemetet égettek a zöldhulladékkal együtt. Aki ilyet tapasztal, a 112-es segélyhívó számon tehet bejelentést.

Akár belterületen, akár külterületen kívánunk a növényi hulladéktól égetéssel megszabadulni, és ezt egyéb jogszabály megengedi, fontos, hogy mindig száraz legyen a növényi hulladék! A tűzbe egyéb anyagot, kommunális hulladékot, autógumit ne tegyünk! Tartsunk biztonságos távolságot a környező értékektől - épületek, építmények, erdők, fásítások, nádas! A tüzet soha nem hagyjuk őrizetlenül!

Tartsunk az égetés közelében megfelelő mennyiségű oltóanyagot (víz, homok, adott esetben tűzoltókészülék).

Gondoskodjunk a tűz irányításához szükséges kézi szerszámról (gereblye, lapát, vasvilla). Ha feltámad a szél, azonnal oltsuk el a tüzet. Gondolkodjunk alternatív megoldásokban, így például a zöldhulladék elszállításában, vagy komposztálásában. Ahol nincs növényegészségügyi indoka az égetésnek vagy az ilyen hulladék megsemmisítése más módon megoldható, ott komoly bírsággal járhat az égetés. Aki a szabályokat megszegi, tűzvédelmi bírsággal is sújtható. Ez az okozott károk megtérítésén túl és az előidézett károk mértékétől függően húszezertől hárommillió forintig is terjedhet, hívta fel a figyelmet Kósi Zsolt.