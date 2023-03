Nem tudni, ki van a név mögött…

Mindkét vádlott a közösségi média üzenetküldő alkalmazását használta a lányok „eléréséhez”.

Egy 20 éves férfi 2021 augusztusa körül a saját közösségi médiás profilján keresztül, az üzenetküldő alkalmazáson felvette a kapcsolatot a 9 éves sértettel. A férfi az üzenetváltások során a kislány bizalmába férkőzött és rávette, hogy készítsen magáról intim videofelvételt, amelyet a férfi egy ideig a telefonján tárolt, majd törölt. Ebben az időben a vádlott is elküldött a kiskorú telefonjára egy videofelvételt, amelyen önkielégítést végez és ismételten megpróbálta rávenni a lányt, hogy pornográf tartalmú felvételt készítsen. Erre azonban már nem került sor, mert a gyermek édesapja felfedezte az üzenetváltást. Az eljárás során a férfi telefonján több pornográf tartalmú fényképfelvételt is találtak, amelyek közül két fotó 12. év alatti gyermeket ábrázolt súlyos szeméremsértő helyzetben.

Egy most 28 éves férfi 2020 és 2021 nyara között álneveken regisztrált a közösségi oldalra és az üzenetküldő alkalmazáson keresztül rendszeresen több, számára ismeretlen, döntően 18. életévét be nem töltött, javarészt 14 év alatti kislánynak küldött üzenetet. A chatelés során a vádlott miután megtudta a lányok életkorát, korban hozzájuk közelálló fiúnak hazudta magát. A fiatalokkal behízelgő módon beszélt, bókokkal halmozta el őket és a bizalmukba férkőzött. Ezt követően a beszélgetéseket szándékosan szexuális tartalmú témákra terelte és több esetben intim jellegű fotókat, videókat kért, amelyeket a gyermekkorú, illetve fiatalkorú sértettek többsége el is küldött neki. A vádlott videochat beszélgetéseket is kezdeményezett, amelyek során nemi vágyának felkeltése és kielégítése érdekében a saját nemi szervét videózva önkielégítést végzett, s a lányokat is hasonló cselekményre kérte. A férfi az élő adásokról videófelvételt, képernyőképeket készített.

A vádlott 8 lányt környékezett meg, a legfiatalabb 10 éves volt, a legidősebb már elmúlt 18. A lányok közül hárman nem voltak hajlandók fotót küldeni a férfinek, a többiek eleget tettek a kérésének. A vádlott az így megszerzett pornográf fénykép- és videófelvételeket a saját mobiltelefonján tárolta, amelyet a rendőrség egy másik bűnügy során zajló házkutatás alkalmával, egy rutinellenőrzés keretében fedezett fel.

Jogerősen felfüggesztett börtön, valamint 7 év fegyház

A történteket elismerő, a bűnösségüket beismerő és a tárgyaláshoz való jogukról lemondó vádlottakat előkészítő ülésen mondta ki jogerősen bűnösnek a bíróság.

A 20 éves férfi gyermekpornográfia bűntette miatt 2 év börtönbüntetést kapott, 4 év próbaidőre felfüggesztve, az idősebb vádlottat 7 év fegyházra ítélte és ugyanennyi időre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. Utóbbit 2 rendbeli szexuális erőszak, 3 rendbeli gyermekpornográfia, folytatólagosan elkövetett szexuális visszaélés és szeméremsértés bűntettében, továbbá folytatólagosan elkövetett szeméremsértés vétségében találta bűnösnek.

A bíróság mindkét vádlottat végleges hatállyal eltiltotta bármely olyan foglalkozás gyakorlásától, vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében 18. életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végzik, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állnak.

Gyermekpornográfia

A gyermekpornográfiával kapcsolatos bűncselekményeket a Büntető Törvénykönyv többek között életkor, illetve cselekmény tekintetében is szabályozza. Aki 18. életévét be nem töltött személyt ábrázoló pornográf felvételt megszerez vagy tart, bűntett miatt 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Aki 12. életévét be nem töltött személy sérelmére követi el a bűncselekményt, az 2-8 évig büntethető, de bizonyos körülmények mellett - pl.: forgalomba hozatal, erőszak alkalmazása - ez akár 20 évig is terjedhet.

Ne maradjon csendben!

A szülőnek jogában áll feljelentést tenni és jelzéssel élni. A gyermekvédelmi jelzőrendszernek vannak hivatalos tagjai (például gyerekorvos, védőnő, óvoda, iskola), akiknek kötelező jelezni, ha a gyermeket bántalmazó helyzetet észlelnek, de bárki más is jelezhet, akinek tudomására jut. A bejelentést névtelenül is meg lehet tenni az alábbi intézmények bármelyike felé: gyermekjóléti szolgálat, gyermekjóléti központ, gyámhatóság, óvodákban és iskolákban a szociális segítőnek.

Amennyiben nincs olyan felnőtt, aki jelezni tudna (vagy akarna), a veszélyben lévő gyermek kell, hogy segítséget kérjen. Erre csatorna lehet a Kék Vonal Alapítvány által működtetett segélyvonal, a 116-111 felhívása. Kifejezetten online zaklatás, netes pedofil esetén a Média Hatóság által működtetett hotline-on (https://nmhh.hu/internethotline/ ) lehet segítséget kérni, de a yelon.hu oldalon különféle témakörökben, célzottan összegyűjtve megtalálhatóak a a gyerekeknek segítő országos szervezetek is.