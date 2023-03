E szerint a Lentiben élő 34 éves férfi korábbi nézeteltérése miatt kereste fel március 6-án délután a kisvárosban az inkubátorházat, hogy az irodavezetővel beszéljen. Nem találta ott, emiatt dühbe jött, kiabálva szitkozódott, az irodában az asztalról lesöpörte az iratokat és egy monitort. Ez után szétrúgta a dohányzóasztalt, majd meglökte az alkalmazottat és megfenyegette, ne merje hívni a rendőrséget. Még aznap este súlyosan fenyegető üzeneteket küldött az irodavezetőnek.

Kedden reggel újra megjelent az inkubátorháznál, megint fenyegetőzött, erőszakos fellépése miatt vele szemben rendőri intézkedést kértek. Az egyenruhások a előállították kapitányságra a fiatal férfit, aki még intézkedés közben is folytatta a fenyegetőzését. Kihallgatását követően a kapitányságról távozva délután fél öt körül a Bottyán utcai edzőterménél kereste fel volt barátnőjét, hogy számon kérje, miért akar szakítani vele. A parttalanná váló vita lezárásaként a nő az utcán hagyta a férfi, visszament a terembe. A BMW 390 típusú gépkocsival érkező férfi ekkor autójával kétszer nekihajtott a nő által használt, de nem a tulajdonában lévő Volkswagen Passatnak és rátolta a terem előtt lépcsőre; a Passatban félmilliós kár keletkezett.

A történtek miatt negyedórával később a Passat tulajdonosa a Deák utcai lakásán kereste fel a rongálót, aki az Alfa Romeo típusú gépkocsival érkező férfihez téglával, baltával felszerelkezve ment ki az utcára. Nem sokat teketóriázott, az Alfa Romeo jobb oldali első ablakát téglával dobta be, a bal hátsót a baltával zúzta szét, és csak azért nem folytatta a rombolást, mert a házból kisiető anyja lefogta. Ekkor az autós jobbnak látta elhajtani, de a fiatal férfi még utánadobta a baltát, ami eltalálta az Alfa Romeo hátulját; az autóban 200 ezer forint kár keletkezett.

A dühöngő fiatal férfi ez után rögvest a lakásán kereste fel az irodavezetőt, akihez erőszakkal, az ajtó benyomva jutott be és azonnal rátámadt, verni kezdte. Ezt látva a lakás felújítása miatt ott tartózkodó egyik munkás próbálta eltolni a támadót, ám akkor ő is kapott az ütésekből. Végül a másik dolgozó segítségével teperték földre és tartották ott, és a ruhájába rejtett baltát is elvették a támadótól, aki a rendőrök kiérkezéséig az irodavezetőt folyamatosan fenyegette még megöléssel is.

A történtek miatt a lenti járási ügyészség indítványozta a garázdasággal, magánlaksértéssel, testi sértéssel, zaklatással, rongálással gyanúsítható férfi letartóztatását. Egyebek mellett tekintettel arra is, hogy megalapozottan feltehető a bűnismétlés, hiszen rövid időn belül sorozatosan követett el agresszív cselekményeket. Ebben sem az ellene folyamatban lévő büntetőeljárás, sem gyanúsítotti kihallgatás nem tudta visszatartani.

Az ügyészség érveit elfogadva az egerszegi járásbíróság nyomozási bírója pénteken elrendelte a fiatal férfi letartóztatását.

