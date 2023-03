Egyik olvasónk juttatta el a Nagykanizsa keleti városrészében, a Kazanlak körúton található egyik társasház összefirkált homlokzatáról készült képet. Ezen is jól látszik, hogy a ház rekonstrukciója nemrég készült el, s a vandál vagy vandálok azonnal tönkretették. Még meg is jelölték, mikor rongáltak, bár a szöveg olvashatatlan, nem sikerült azonosítani. Olvasónk reméli, hogy a városnak ezen a részén a rongálás idején is működtek a térfigyelő kamerák, és hamar kézre kerítik a tettest vagy tetteseket.