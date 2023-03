A Zala Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője, dr. Jánky Judit közlése szerint a történtek miatt vádlottá lett, prostituáltként pénzt kereső 23 éves nagykanizsai nő 2019-ben egy internetes közösségi oldalon ismerkedett meg egy zalai gyermekvédelmi intézmény lakásotthonában élő, de onnan rendszeresen megszökő 16 éves lánnyal, aki szökései alkalmával fel is kereste őt. A fiatal nő segítségével 2020 májusában regisztráltak egy internetes felületen és e-mail címet is létrehoztak annak érdekében, hogy a szexuális szolgáltatásaikra igényt tartó személyek ezen keresztül léphessenek kapcsolatba velük.

A fiatal nő és a kamasz lány a hirdetésre jelentkezők hívásait közösen fogadta. A nő a kiskorú lány fényképeit is feltöltötte a netre, időnként cserélgette a hirdetéshez, valamint a lánynak a szexuális szolgáltatásért kifizetett pénzt többször is átvette. A fiatal nőt az édesanyja és ismerősei többször figyelmeztették arra, hogy a lány kiskorú, de hiába. Egy alkalommal vissza is szállították őt a lakásotthonba, azonban ismételt szökését követően megint a kanizsai nőhöz ment, aki 2020 októberéig a korábbiakhoz hasonlóan segítette a kiskorú lányt a prostitúcióban.

A Nagykanizsai Járási Ügyészség fiatal nő ellen 18. életévét be nem töltött személy prostitúciójának elősegítése miatt emelt vádat. Büntetésként végrehajtásában felfüggesztett, börtönben letöltendő szabadságvesztésre tett indítványt. Az ügyészség indítványozta azt is, hogy a nőt véglegesen tiltsák el minden olyan foglalkozás, tevékenység gyakorlásától, amelyben 18. életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végzi, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban áll.