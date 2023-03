"Vasárnap a délutáni órákban Horváth Istvánné alibánfai lakos elsétált a Kiserdő felé, ahol a kukoricásuk van, hogy megnézze, érik-e már. Pár érett csövet a baromfiaknak is szánt belőle. Ahogy a kukoricásban lépkedett, egyszer csak felsikoltott. Eldobta, ami nála volt, és úgy futott haza. A férjét küldte, hogy csak menjen ki, mert alighanem halott van a kukoricásukban. Ijedtében még ezt is elfelejtette megnézni. Ki is ment két férfi és egy hullát találtak. Azonnal értesítették a rendőrséget, ahonnan kiszállt a bizottság. Megállapították, hogy a hulla mintegy két hete fekszik a kukoricásban, és alighanem bűncselekmény, gyilkosság áldozata. Az előzetes megállapítást igazolta a másnap helyszínen lévő rendőri, orvosi és igazságügyi bizotság. Boncolással kimutatták, hogy a férfi holttesten tompa tárgytól eredő nyomok vannak, amelyek a halálát okozták. A drap öltönyének a zsebei ki voltak forgatva, és erről következtettek arra, hogy nem egyszerűen gyilkosságról van szó, hanem rablás is történt.

A rendőrség — mivel a hullánál semmiféle személyazonosságot igazoló írást nem találtak — széleskörű nyomozást indított a személyazonosság megállapítására. A mintegy két hétig föld felett lévő halottra ráismerni lehetetlen volt, ezért csak az öltözete segített. A lakosság igyekezett több oldalról segíteni a rendőrségnek. A ruhában Kovács István 50 éves pakodi állami gazdasági dolgozó ruháját ismerték fel. Számosán állították, hogy a halott nem is lehet más, mint Kovács István. Minden valószínűség szerint Kovács lehet a halott, aki szeptember 11-én elment a munkahelyéről és azóta sem tért viszsza. Kovács István azzal távozott munkahelyéről, hogy Zalaegerszegre jön bevásárolni. Pénzt vett magához és el is indult. Útközben érte aztán a szerencsétlen végzet. Kovács István egyébként szerette az italt, és elég sűrűn leitta magát. Ezért a családi élete sem volt megfelelő, de kötekedő természete miatt személyes ellenségei is lehettek. Ezért mielőbb meg kellett állapítani, hogy ki a gyilkos, akinek cselekménye rablással is párosul. A rablás azt tételezi fel, hogy nem veszekedésből, hanem a nála lévő pénz, esetleg egyéb érték elvételéért gyilkolták meg.

Vajon ki volt a gyilkos?

Az alig kétnapos nyomozás során a rendőrségnek értékes adatok jutottak a birtokába. Ez szerint a gyilkosságot egy Benke László nevű személy követte el, aki Tilaj-Újmajorban lakott (Vas megye). Benke László már 1940-ben el volt ítélve gyilkosságért 12 évre. 1945- ben kiszabadult a börtönből, de a rá következő évben, 1946- ban újabb bűncselekményért 3 évre ítélték, s az előző büntetésből visszamaradt éveket is le kellett ülnie. így járt le a börtönbüntetése 1956 májusában, amikor újból szabadlábra került. A börtönből kikerülve ugyancsak több embert megfenyegetett és a környék rémévé változott. Féltek tőle az emberek. Tehát Benke nem tagadta meg önmagát halála órájáig. Ugyanis a gyilkosságot követően ő is retteghetett a hatóságoktól, a felelősségrevonástól. Egy búcsúlevelet írt, melyben elég szárazon közli, hogy már nem tud megjavulni. Rajta már nem segít más, mint a halál. S ez segített rajta.

Mikor a búcsúlevelét megírta, a közeli erdőbe ment és az erdőt szegélyező diófasor egy fájára mászott. Kötelet kötött a fa ágára és hurkot a saját nyakára. Úgy ugrott a fáról a halálba. Felakasztotta magát. A búcsúlevelének egyes részletei is segítenek abban a nyomozó szerveknek, hogy egészen pontosan bizonyíthassák Kovács István meggyilkolásának és kirablásának a részleteit. A nyomozást tovább folytatják az alibánfai kukoricásban talált hulla ügyében."