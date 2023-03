Balaicz Zoltán polgármester szintén közzétette közösségi oldalán a hírt. Mint írja: "Nagyon sajnálom, hogy egy tanuló ilyen tettre vetemedett és ezzel félelmet keltett a diákok, a családok és a pedagógusok körében, továbbá több oktatási napot is tönkretett. Ugyanakkor jó jel, hogy a rendőrség és a szakszolgálatok bármilyen hasonló esetben is képesek viszonylag gyorsan felderíteni az elkövető személyét. Azok, akik a köznyugalom súlyos megzavarására alkalmas, hamis bejelentést tesznek, híresztelnek, esetleg azt a látszatot keltik, hogy valamilyen közveszéllyel járó esemény következik be, minősített esetben akár öt évi szabadságvesztésre is számíthatnak. Innentől kezdve a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság szakértők bevonásával folytatja tovább a nyomozást a 15 éves fiú ellen közveszéllyel fenyegetés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt, majd az ügyészség és a bíróság feladata lesz az ügy lezárása, az iskoláink közösségei pedig visszatérhetnek a békés hétköznapok rendjébe."