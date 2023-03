Amennyiben alternatív megoldásokban gondolkodunk, például komposztálás, vagy a növényi maradványok elszállítása, úgy környezetünk megóvása mellett akár egy nagyobb kiterjedésű tűzet is megakadályozhatunk. Ha mindenképpen égetni szeretnénk, első és legfontosabb teendőnk a tájékozódás!

Ha azon a településen, ahol égetni szeretnénk, a helyi rendelet szabályozza, hogy mikor égethetünk, akkor csak abban az időben tehetjük ezt meg, ami fel van tüntetve. Ezek a rendeletek önkormányzatonként eltérnek, ezért érdemes erről minden információt beszerezni. Fontos tudni, hogy az adott önkormányzati rendelet csak az összegyűjtött zöldhulladék elégetésére vonatkozik, tarlót, nádast égetni tilos! Vannak olyan községek, városok, ahol nincs ilyen rendelet, ami szabályozná az égetést. Ahol a helyi testület nem alkotott erről ilyen szabályt, ott TILOS az égetés!

Amennyiben tájékozódtunk a lehetőségről, hogy az általunk választott napon a helyi rendelet engedélyezi a zöldhulladék égetését, akkor is ügyelnünk kell arra, hogy betartsunk bizonyos szabályokat, amik elősegítik, hogy megóvjuk önmagunkat egy nagyobb kiterjedésű tűztől.

Ha a már említett komposztálás vagy elszállítás helyett begyújtunk a növényi maradványoknak, akkor azt mindig tegyük távol az épületektől, ingóságoktól! Mindenképpen tartsunk magunk mellett oltóvizet, és soha ne hagyjuk felügyelet nélkül a tüzet! Szükségünk lesz egy olyan szerszámra is, amivel kordában tudjuk tartani a lángokat. Ha azt észleljük, hogy feltámad a szél, akkor azonnal kezdjük meg az oltást. Zala vármegyében 2021-ben és 2022-ben is követelt emberéletet a szabadtéri tűz! A szabadtéri tüzek döntő többsége emberi mulasztásra vezethető vissza. Azt azonban mindenki érzékeli, hogy egy bizonyos ponton a tűz még saját maga által megfékezhető-e. Éppen ezért mérlegeljük azt is, hogy csak akkora tüzet gyújtsunk, amit még kényelmesen el tudunk oltani. Ellenkező esetben akár nagyobb kiterjedésű is lehet, legrosszabb esetben pedig saját életünket is kockáztathatjuk! - Írja a katasztrofavedelem.hu.