A megállapított tényállás szerint a vádlott férfi 2023 januárjában az egyik Lenti melletti faluban közlekedett tehergépkocsijával, amikor rendőri intézkedés alá vonták. Ennek során alkoholszondát szerettek volna megfújatni vele, ő azonban erre nem volt hajlandó, agresszívvá vált, az autója motorháztetőjét és ajtaját csapkodta. Az intézkedés biztonságos lefolytatása érdekében még két rendőr érkezett a helyszínre. Megbilincselték a vádlottat, majd a rendőrautó hátsó ülésére ültették, hogy előállítsák a Lenti Rendőrkapitányságon. Ekkor a férfi még ingerültebb lett, a rendőröket provokálta, sértegette és meg is fenyegette: „Kinyírlak titeket mind!”, „A fületektől a fületekig vágom el a nyakatokat! Az ütőereteket át, mindent!”, „Rendőrgyilkos leszek!”. Miután a vádlottat sikerült előállítani, a kapitányságon lévő rendőröket is szidalmazta és megfenyegette, s továbbra is megtagadta a hiteles légalkoholvizsgálat elvégzését. Végül – a továbbra is folyamatosan szitkozódó – férfitól a zalaegerszegi kórház sürgősségi osztályán tudtak mintát venni.

A vádlott – aki bíróság előtt megbánó magatartást tanúsított és bocsánatot kért az érintettektől – a rendőröket hivatalos eljárásuk során, munkakörük ellátásával összefüggésben sértegette és fenyegette. Ezért őt a Lenti Járásbíróság 6 rendbeli zaklatás és 6 rendbeli becsületsértés vétségében találta bűnösnek és 1 év fogházbüntetésre ítélte, amelynek végrehajtását 2 év próbaidőre felfüggesztette. Az ítélet jogerős.