Az eseményről dr. Jánky Judit, a főügyészség helyettes sajtószóvivője adott ki tájékoztatását. Mint írta, dr. Székely Tamás vármegyei főügyész értékelése szerint a megye ügyészeinek munkáját az elmúlt évben is magas színvonal jellemezte, különösen az időszerűség javult. Szólt arról is, hogy tavaly országosan és vármegyei szinten is növekedett a bűnelkövetések száma. Erre reagálva a Legfőbb Ügyészség elvárásainak megfelelően sikerült olyan intézkedéseket bevezetni, amelyek hatékonyan szolgálták az eljárások gyorsítását, a büntetőeljárások mielőbbi befejezését. Külön kiemelte az elmúlt év színvonalas és országos viszonylatban is kiemelkedő aktivitást mutató kommunikációs tevékenységét, mely alapján a vármegyék rangsorában ismét igen előkelő helyezést sikerült elérni. Ennek elismeréséül, a több évtizedes szóvivői munkájára is tekintettel dr. Pirger Csaba főügyészségi ügyész a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából magas állami kitüntetésben részesült.

Kis-Király Ervinné dr. főügyész-helyettes a büntetőjogi szakág tevékenységét értékelve elmondta, hogy a célkitűzéseknek megfelelően az érdemi ügyészi intézkedéseken belül jelentős, 77 százalékos arányban alkalmazzák az ügyészek a bűnügyek mielőbbi befejezését szolgáló jogintézményeket. Zala váderedményességi mutatója az országos átlag feletti, az időszerűséget illetően pedig kiemelte, hogy az ügyeket szinte kizárólag 30 napon belül feldolgozzák.

Dr. Sólyom Péter közjogi főügyészhelyettes beszámolójában ismertette a közérdekvédelmi tevékenységben bekövetkezett szervezeti változásokat, a környezetvédelemmel és fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ügyek kiemelt kezelésének okait. Kitért a szabálysértési eljárások törvényességi ellenőrzésével, a cégjogi tevékenységgel, a magánjogi tárgyú ügyészi intézkedésekkel, illetve a büntetés-végrehajtás törvényességi felügyeletével kapcsolatos fontosabb adatokra, a változó jogszabályi környezetben egyre nagyobb kihívást jelentő törvényességi felügyeleti munka jelentőségére.

Dr. Polt Péter legfőbb ügyész köszönetét fejezte ki a Zala Vármegyei Főügyészség elmúlt évi stabil, színvonalas és eredményes munkájáért, majd szólt az idén hatályba lépő jogszabályváltozások következtében az ügyészi szervezetre háruló feladatokról, illetve az ügyészi felelősségről a bíróságok büntetéskiszabási gyakorlatának alakításában.