A vármegyei főügyészség helyettes sajtószóvivője, dr. Jánky Judit tájékoztatása szerint 2022. június 26-án éjszaka Nagykanizsán, egy Eötvös téri sörözőben italozott három, negyvenes éveiben járó helybeli és egy 26 éves becsehelyi férfi. A csoport két ittas tagja a söröző előtt az úttesten szóváltásba keveredett egymással, pofon csattant, mire a megtámadott ellenfele arcába öntötte a sörét és a fejéhez vágta az üvegpoharát, ami szét is törött. Ez utána dulakodni, verekedni kezdtek. A verekedőket többen próbálták lefogni és visszahúzni, ám a dühbe gurult pofozkodó férfi az egyik békés szándékkal beavatkozót is a földre lökte, ököllel megütötte a fején. A verekedők ez után sem csillapodtak le, ismét egymásra támadtak, sőt az összecsapáshoz még két másik férfi is csatlakozott, ököllel ütötték, lábbal rúgták egymást egészen a rendőrök megérkezéséig. A négy férfi magatartása alkalmas volt arra, hogy az ott tartózkodókban megbotránkozást és riadalmat keltsen, ezért velük szemben csoportosan elkövetett garázdaság miatt emelt vádat a Nagykanizsai Járási Ügyészség. Az ügyészség valamennyi vádlottal szemben pénzbüntetés kiszabására tett indítványt.