A nemrég vádemelésig jutott történet főszereplője, egy 1971-ben született keszthelyi férfi 2020 nyarától igyekezett megismerkedni hölgyekkel, nem törődve a kiválasztottak ellenkezésével sem.

Tette ezt például 2020 nyarán, amikor egy keszthelyi áruházban diákmunkásként dolgozó lánynak akart udvarolni, és bár kiszemeltje nem fogadta közeledését, rendszeresen még ajándékokat is vett neki. Később ennél is továbbment, mert miután 2021. július 21-én megtudta a lány lakcímét, elutazott hozzá Zalaudvarnokra. A hölgy nem volt otthon, ezért a férfi az új munkahelyére, Zalaszentgrótra is követte. Ez után a férfi még egyszer próbálkozott, 2021. augusztus 2-án jelent meg Zalaudvarnokon. Ekkor a lány testvére fellépett vele szemben, aminek hatására egy időre felhagyott a további tolakodó udvarlással, ám 2022. február elejétől egy hónapon át ismételten megpróbálta felvenni a kapcsolatot kiszemeltjével, mégpedig a lány testvérének küldött üzenetekkel.

Az 50 éves keszthelyi férfi egy pékségben dolgozó nőt 2021 elejétől egy éven át tüntetett ki a figyelmével. Megjelent a lakásánál, számtalan alkalommal becsengetett és kopogtatott, emellett rendszerint a nő munkahelyén próbált kapcsolatba kerülni vele. Bár visszautasításban volt része, néhány alkalommal ajándékot is vitt a nőnek a munkahelyére, és gyakran ott várt rá a munkaidő végén, a gépkocsiján meg üzeneteket hagyott a számára. Abban az időszakban másnál is próbálkozott, mert 2021 tavasza és 2022. február közepe között rendszeresen egy keszthelyi gyógyszertárnál is felbukkant, hogy tegye a szépet az egyik dolgozónak, akivel több alkalommal telefonon is próbált kapcsolatba kerülni. A visszautasítás ellenére neki is vitt néhányszor ajándékot a patikába. Ráadásul ezekben a hónapokban rendszeresen hazáig követte a nőt, és bárhol meglátta a városban, igyekezett vele kapcsolatot teremteni. Ezzel csak akkor hagyott, fel, amikor a bíróság 2022. február 17-én távoltartást rendelt el vele szemben, és megtiltotta, hogy a nővel kapcsolatba lépjen.

A vármegyei főügyészség sajtószóvivője, dr. Pirger Csaba közlése szerint a férfi ellen a Keszthelyi Járási Ügyészség zaklatás miatt emelt vádat.