Ennek lényege szerint egy 1972-ben született zalaegerszegi férfi ügyvezette cég üzemeltetett a városban két presszót. A feltárt tények szerint 2019. augusztus 31-én történt rendőri intézkedést megelőzően legalább 2018 októberétől az egyik presszó pincéjében - ahová a padlóba épített, rejtett, járólappal fedett, elektronikus nyitószerkezettel ellátott csapóajtón keresztül, létrán lehetett lejutni - három pénznyerő automata várta vendégeket. A szerencsejátékot ismeretlenül maradt személy szervezte, ehhez a presszós a pincét és a pénznyerő automatákat biztosította. A gépek működtetéséhez, a szerencsejáték szervezéséhez a presszóban sem a kft.-nek, sem az ügyvezetőnek, sem másnak nem volt engedélye. A zalaegerszegi férfi ügyvezetése alatt álló másik kft. is működtetett még egy presszót a városban. Ott a rendőrök 2021. január 28-án intézkedtek. A megállapítások szerint azon a helyen 2019 vége óta a presszó melletti, kóddal nyitható mágneszáras ajtóval elzárt helyiségben négy pénznyerő automatán játszhattak a vendégek. A szerencsejátékot is itt is ismeretlen személy szervezte, szintén mindenféle engedély nélkül.