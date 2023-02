Az 1965-ben született asszony 2021 augusztusában hívta fel telefonon volt munkatársát, akivel korábban otthoni hospice ellátással foglalkozó cégnél dolgozott. Azt adta elő neki, hogy az albérlete kifizetése miatt van sürgősen szüksége 100 ezer forintra, de a saját számlájáról nem tud pénzt levenni, bár ez nem volt igaz. A következő hónapban akkori munkahelyén, egy egészségügyi intézményben sírva kért kölcsön kolléganőjétől 570 ezer forintot gyors visszafizetést ígérve. A pénzt megkapta. Ennél is rosszabbul járt az segítője, aki öt részletben 654 ezer forintot adott át neki, mert a kisbucsai nő azt állította, hogy csak a kért pénz hiányzik ahhoz, hogy nagyobb összeghez jusson, amiből az egész tartozását rendezni tudja. Az élete múlik rajta, mondta, a pénzt meg is kapta, de nem törlesztette a kölcsönt. A következő hónapokban, 2022. január elejéig tucatnyi alkalommal kért kölcsön munkatársaitól, ismerőseitől. Legtöbbször szorult anyagi helyzetére hivatkozott, vagy azt állította, illetékre kell a pénz és utána nagyobb összeghez jut, amiből törleszteni fog, mégpedig minden esetben rövid határidővel. Sokan hittek neki. Néhány esetben a kölcsönökről átvételi elismervényt is írt, de a csalárd történetekkel tizenöt áldozatától megszerzett 3,5 millió forintot meghaladó összegből végül csak 150 ezer forintot fizetett vissza, miközben igyekezett hitelezői számára elérhetetlenné válni.

A Zalaegerszegi Járási Ügyészség 15 rendbeli csalás miatt emelt vádat a kisbucsai nő ellen, közölte a főügyészség sajtószóvivője, dr. Pirger Csaba.