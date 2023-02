A büntetőeljárásról a megyei főügyészségi sajtószóvivő, dr. Pirger Csaba adott tájékoztatást. Az eddig megállapított tények szerint a 20 éves, szentpéterúri lakóhelyű, de hajléktalan életmódot folytató férfi a falujában 2023. január 3-án hajnalban az ajtót be feszítve jutott be egy Ady utcai ingatlanba. Innen nem vitt el semmit, mert bekapcsolt a riasztó. Január 15-én szintén az Ady utcában próbálkozott, egy melléképületbe jutott be, miután kifeszítette az ajtót. Fűkaszákat, motoros fűrészeket vitt magával okozva a rongálással együtt 380 ezer forint kárt. Másnap egy Dózsa György utcai lakóházba tört be, innen 20 liter dízelolajat vitt el kannával együtt. Öt nappal később megint az Ady utcában járt, feltört egy lakóházat, két napra rá a Petőfi utcában kettő helyre is betört, majd a következő napon, január 24-én újabb két házba jutott be erőszakkal az Ady, illetve a Petőfi utcában. Ezekben az esetekben az ellopott értékek, az okozott kár nagysága még nem tisztázódott. Az üzletszerűen, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopással gyanúsított fiatalember a bűncselekmények elkövetését beismerte. A sorozat nem előzmény nélküli, ugyanis büntetett előéletűnek számít, áprilisban lopás és más bűncselekmények miatt 14 hónap börtönbüntetésre ítélték, ősszel pedig gyermekpornográfia bűntette miatt emeltek vádat ellene. Munkahellyel, megélhetését biztosító jövedelemmel nem rendelkezik, ezért bűncselekményekből tartja fenn magát.

Az egerszegi járási ügyészség az elrejtőzés és a bűnismétlés veszélyére tekintettel indítványozta a férfi letartóztatását, amit a nyomozási bíró egy hónapra el is rendelt.