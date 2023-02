Elmondta: információ szerint a Söjtör-Letenye gerincvonalon okozott elektromos meghibásodást a szélvihar, amit ugyan sikerült kijavítaniuk a szolgáltató munkatársainak, ennek ellenére néhány utcában még vasárnap sem volt teljes az elektromos ellátás a városban. Zalalövőn és térségében ugyancsak a viharos erejű szél okozott problémákat. Zalaháshágyon szintén megszűnt miatta az áramellátás, amellett melléképületre döntött egy nagyobb fát is, Zalalövőn pedig két közútra dőlt fához kellett a helyi önkéntes tűzoltó egyesület tagjainak kivonulniuk. A városban emellett kéménytűz is keletkezett egy családi háznál, utóbbit a körmendi hivatásos tűzoltókkal közösen fékezték meg a helyi önkéntes egyesület tagjai. Pusztaszentlászlón is üzemzavar keletkezett az áramszolgáltatásban, Kaj István polgármester arról számolt be, hogy a helyi lakosoknak az Újhegyi Borbarátok Egyesülete fagyasztóládáit ajánlották fel, szükség esetén ott tudják elhelyezni a fagyasztott élelmiszereiket.