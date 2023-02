A társasházakban az emberek jellemzően a tűzvédelmi szabályokat figyelmen kívül hagyva felhalmozzák a tárgyakat és szabálytalan helyen tárolják azokat. A különböző – főleg éghető – tárgyak felhalmozása azonban növeli a lakástűz kockázatát! Legyen szó akár a szobákban tárolt éghető anyagokról vagy éppen elektronikai berendezésekről, ezek mind veszélyforrásnak számítanak, hiszen egy óvatlan pillanatban elinduló tűzből másodpercek alatt egy élet munkája válhat füstté!

Nagyon fontos, hogy a társasházak alagsorában is figyeljünk a tárolás szabályaira. Számos esetben problémát jelent, hogy a használaton kívüli bútorokat, kartondobozokat és egyéb éghető tárgyakat az alagsorban helyezik el a lakók és hosszú idő elteltével sem szállítják el. Ezek minden esetben növelik a tűz kialakulásának a lehetőségét. A lépcsőházakban elhelyezett tárgyak nemcsak a tűz kialakulásban jelentenek nagy szerepet, de a tűzoltók munkáját is nagymértékben veszélyeztetik.

Az elmúlt időszakban bekövetkezett társasházi lakástüzek intő jelek lehetnek mindenki számára, és rávilágíthatnak arra, hogy minden esetben tartsák be a tűzvédelmi szabályokat!

Sokat tehetünk a biztonságunk érdekében, ha

gondosan odafigyelünk például a főzésnél, a készülő ételt nem hagyjuk magára!

nem tárolunk az erkélyen, szobákban éghető anyagokat!

nem dohányzunk a lakásban, az erkélyen pedig a füstölés után gondosan eloltjuk a cigarettát! A legbiztonságosabb, ha az épületen kívül dohányzunk!

ügyelünk az elektromos eszközeinkre! Egyszerre sok elektromos berendezés használata jelentősen növeli a tűz kialakulásának kockázatát!

éjszakára egyetlen elektromos eszközt sem hagyunk a hálózaton!

gyertya, esetleg más, nyílt lánggal égő eszközt a tevékenységünk befejeztével eloltunk! Gyertyát ablakba, függönyök közelébe, illetve asztalra, gyúlékony anyagok közelébe soha ne tegyünk!

Emellett erősen ajánljuk füstérzékelők beszerzését - akár még a közös tárolókba is! - hiszen az eszköz idejekorán jelzi a problémát! Az érzékelő hangos akusztikus jellel figyelmeztet a bajra már akkor, amikor még akár saját magunk is – saját testi épségünk kockáztatása nélkül – meg tudjuk fékezni a tüzet. Ehhez érdemes beszerezni otthonra egy porral vagy habbal oltó készüléket, időseknek és fiataloknak pedig erősen ajánlott egy tűzoltó-spray beszerezése is!

Baj esetén pedig azonnal tárcsázni kell a 112-es segélyhívó számot, és kérni kell a tűzoltók segítségét!