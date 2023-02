Február első napjaiban három, míg januárban tizenhárom kéményben keletkezett tűz. Szerencsére egyik esetben sem történt komolyabb lakástűz, köszönhetően a gyors tűzoltói beavatkozásoknak. Köztudott, hogy ha egy kéményben keletkező tüzet nem észlelnek időben, akkor akár az egész ház a lángok martalékává válhat! Igazgatóságunk felhívja a lakosság figyelmét, hogy éljen a magánházak számára ingyenes kéménysepréssel, és akadályozzák meg, hogy egy élet munkája percek alatt a semmibe vesszen!

Az elmúlt napok hamisítatlan téli időjárása miatt nagy terhelésnek vannak kitéve fűtőeszközeink. Igaz ez az égéstermék-elvezetőkre is. Kéménytűz leginkább a szilárd tüzelést használó háztartásokban jelentkezik. A fűtési szezonban - a szén-monoxid-mérgezések mellett - éppen az ilyen jellegű tüzek kialakulása jelenti a legnagyobb veszélyt a lakók számára. A kéményekben kialakuló tüzek alapvetően kétféle módon keletkeznek. A kémény belső felületén lerakódott korom izzik, vagy más esetben a kátrány gyullad meg. Mindkét esetben számolni lehet azzal, hogy az így kialakuló tűz az épületszerkezetekre átterjedve komoly károkat okozhat!

Leginkább a régebbi építésű épületeknél fordul elő, hogy a kéménytestbe éghető épületszerkezetet, például gerendát vagy szarufát építettel be. Problémát okozhat továbbá a kéménytest repedése, a rosszul csatlakoztatott füstcső, de a tisztítónyílásból hiányzó, vagy a rosszul záródó kéményajtó is. A szakszerű felülvizsgálat a kéményseprő-ipari szakember feladata, de egyszerű szemrevételezéssel is észlelhetőek a fenti hibák vagy hiányosságok.

Fontos tudni, hogy aki új kéményt létesít, vagy a régit javíttatja, felújítja, átalakítja, az csak akkor vehető használatba, ha azt kéményseprő helyszíni műszaki vizsgálaton látta és engedélyezte. Ez minden égéstermék-elvezetőre, még egy vaskályha falon kivezetett csövére is érvényes. Ugyancsak érdemes kihangsúlyozni, hogy ezeket a munkálatokat csak szakemberekkel végeztessük! Amennyiben szükséges – és erősen ajánljuk is - minden ilyen beavatkozáskor egyeztessünk kéményseprővel, kérjük ki a véleményét, ha nem vagyunk biztosak a kéményekkel kapcsolatban.

2018. január 1-je óta a kéményseprők nem mennek ki automatikusan a családi házakhoz, az ellenőrzésre időpontot kell egyeztetni. Magánszemélyeknek az időpontfoglalás, a kémény ellenőrzése, és ha szükséges, a tisztítás is ingyenes, éppen ezért éljenek a lehetőséggel!

Zalában a katasztrófavédelem kéményseprői végzik az ellenőrzéseket. A https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ weboldalon, vagy a 1818-as telefonszámon lehet időpontot foglalni. A telefonos menüben a 9-es, majd 1-es nyomógombot kell megnyomni.

Ha gázzal fűtünk, akkor a kéményt kétévente, ha szilárd tüzelővel, akkor pedig évente érdemes szakemberrel megnézetni. Éljünk az ingyenes kéményseprés lehetőségével, inkább többször, mint egyszer sem!

A társasházakban élőknek nem kell időpontot foglalniuk, oda automatikusan érkeznek a kéményseprők – írja közleményében a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.