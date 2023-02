A büntetőeljárásról dr. Pirger Csaba, a vármegyei főügyészség sajtószóvivője adott tájékoztatást. A nyomozás eddigi adatai szerint egy 31 éves zalalövői (visegrádi tartózkodási hellyel rendelkező) férfi az elmúlt közel egy évben kéthetente értékesített amfetamint és marihuánát alkalmanként egymillió forint értékben egy nála két évvel idősebb zalalövői férfinak. Az elfogása előtti napokban Újpesten ismeretlen személytől 290 gramm amfetamint, 204 gramm vadkender-törmeléket vett 800 ezer forintért, amit február 10-én délután zalalövői vevőjének adott volna át egymillió forintért, de a rendőrök tetten érték őket. Mint kiderült, az eladó visegrádi lakásán is volt kábítószer, több száz gramm különféle anyagot foglaltak le, és találtak még a marihuána termesztéséhez használatos eszközöket is, lámpát, fóliasátrat.

Alapos a gyanú arra, hogy a 33 éves zalalövői vevő a drogokat az ismeretségi körében értékesítette tovább. A lakásán a rendőrök kábítószergyanús anyagokat foglaltak le, a gépkocsijából pedig fél kiló fentanyil-tartalmú paszta, 336 gramm növényi törmelék került elő; ezeket előtte nem sokkal vásárolta.

Az ügyben gyanúsítanak egy 38 éves bagodi férfit is, aki az előbb említett két személytől szerzett be kábítószereket és az ismeretségi körében értékesítette. A férfi bagodi lakásán, illetve egerszegi ingatlanában amfetamint, növényi törmeléket, kábítószerrel szennyezett eszközöket foglaltak le a rendőrök. A lánc negyedik szeme az a 40 éves egerszegi férfi, aki bagodi ismerősétől szerezte be a drogot és ismerősi körében rendszeresen árusította a lakásáról, a műhelyéből. Őt egyébként a bíróság 2022 október elején kábítószer birtoklása miatt 16 hónap börtönre ítélte, de ennek végrehajtását 2 évre felfüggesztette.

Az egerszegi járási ügyészség tekintettel egyebek mellett a bűncselekmény jellegére, a lefoglalt kábítószer, illetve kábítószergyanús anyagok mennyiségére, az összebeszélés, a bűnismétlés veszélyére, indítványozta a négy férfi letartóztatását, amit a járásbíróság nyomozási bírója el is rendelt hétfőn.