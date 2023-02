A főügyészség sajtószóvivője, dr. Pirger Csaba szerkesztőségünket tájékoztatva közölte, a bíróság lényegében a vádirati tényállást elfogadva állapította meg a vádlottak bűnösségét.

A Pakodon élő házaspár, valamint fiúk, három lányuk és vejük gyenge akaratú és érdekérvényesítő képességű embereket csábítottak magukhoz barátságot, szerelmet ígérve, majd megalázással, fenyegetéssel, bántalmazással arra kényszerítették őket, hogy a család megélhetését biztosítsák. Állati sorban tartották és dolgoztatták őket, szabadságukat korlátozták, keresményüket elvették, hitelfelvételre kényszerítették őket. Mindezt szervezetten, bűnszövetségben, és rendszeres haszonszerzésre törekedve követték el a családtagok.

Néhány az esetekből. Az egyik pakodi lány a munkahelyén ismerte meg azt a házaspárt, akinek 2015 áprilisában jó elhelyezést, ráadásul a férfinak a családból a másik lány szerelmet ígérve költöztette őket a családjához. Eleinte jól bántak velük, nem sokkal később azonban a balesetéből felépülő férfit rabszolgasorba taszították. Naponta egy tányér maradékot kapott, sokszor kukázással tudott csak élelmet szerezni magának, rövidesen 30 kilót fogyott. rendszeresen verték, és arra kényszerítették, hogy a havi fizetését adja át. Ezt a család élte fel, és kényszer hatására felvett 260 ezer forint kölcsönét is. A férfi a családtól háromszor szökött meg, de visszavitték, megverték végül rendőri segítséget kért, és 2016. július végén szabadult meg a családtól.

A felesége hasonló sorsra jutott, őt 2016. nyarán prostitúcióra kényszerítették, Hévízen és a németországi Chemnitzben dolgoztatták. Pár hónap után a nő ismerőse segítségével szökött meg.

A családnál lakott másik férfi is, akit 2014-2015-től embertelen körülmények között, az udvari fűtetlen szerszámos deszkabódéban rabszolgaként tartották. Állapota miatt 2016. február 29-én bekerült a megyei kórházba. Nagyon rossz általános állapotban volt, a testén 49 külsérelmi nyom volt látható, a röntgenvizsgálat közben pedig elhunyt. Halálának közvetlen oka kétoldali tüdőgyulladás volt, mely súlyos immungyengeség következtében alakult ki, az immunhiányos állapothoz pedig a kóros soványság, az éhezés vezetett.

Másik áldozatuk, egy szintén a munkahelyén ismerkedett meg a család egyik lányával, aki 2015. június elejétől többször fenyegetéssel csikart ki tőle pénzt, Így cserélt gazdát 660 ezer forint. Miután a megfélemlített nő nem akart többet pénzt adni, erőszakkal a családhoz vitték, megverték. Később is befolyásuk alatt tartották áldozatukat, lakhatást biztosítottak neki, majd elkezdődött a kizsákmányolása. Fizetését elvették, hitletl vetettek fel vele, az is a családhoz került. Rendszeresek voltak a bántalmazások, megesett, hogy nagykanizsai munkahelye előtt megvárták és onnan hurcolták magukkal. Az állati sorban tartott nő 2019. január 26-án került kórházba leromlott, életveszélyes állapota miatt. Azzal is vádolták a család tagjait, hogy egy idősebb beteg pakodi nőt fenyegettek, bántalmaztak, így csikartak ki tőle pénzt és kölcsön felvételére is rá akarták bírni, de nem volt hitelképes.

Kedden a törvényszék a család tagjai közül az idősebb, O. Andreát 13 év, ifjabb O. Andreát 10 év, O. Sándort 8 év, O. Alexandrát 6 év, valamint A. Lászlót 6 év fegyházra ítélte, a család fiatalkorú tagja 2 év, végrehajtásában 5 év próbaidőre felfüggesztett börtönt kapott. A hetedrendű B. Sándor időközben elhunyt.

A bíróság döntött idősebb O. Andrea és O. Sándor letartóztatásáról, ifjabb O. Andrea, nem volt jelen az ítélethirdetésen, esetében később döntenek a letartóztatásról.

A vádat képviselő dr. Pirger Csaba főügyészségi ügyész tudomásul vette az ítéletet.