A tűzeseteknél csökkenthető a károk mértéke, vagy még időben el lehet fojtani a lángokat akkor, ha rendelkezünk egy füstérzékelővel. Az évben eddig csak olyan esetekhez vonultak a tűzoltók, ahol egyik ingatlanban sem volt ilyen életmentő készülék. Statisztikai adatok bizonyítják, hogy ahol van, ott nem csak haláleset nem következett be, de még nagyobb tűz sem keletkezett az érintett épületekben. A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ismételten felhívja a lakosság figyelmét, hogy az érzékelő életet ment, ezért szerezzenek be otthonaikba egy füstérzékelő és egy tűzoltókészüléket is!

A fűtési szezonban általános jelenség, hogy növekszik a lakástüzek száma. Az emberek több időt töltenek otthon, többet főznek, többet kell világítani, intenzíven kell fűteni. A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság mindenkit arra kér, hogy fokozottan ügyeljen az elektromos berendezésekre, éjszakára lehetőség szerint ne hagyjon töltőn ilyen eszközöket!

Nem árt odafigyelni a kémények, valamint tüzelő-fűtő berendezéseink állapotára sem! Évente legalább egyszer ellenőriztessük ezeket az eszközöket szakemberrel, ha pedig szükségét látjuk, akkor akár többször is. Kerüljük a benti dohányzást! Ne halmozzunk fel felesleges tárgyakat és szemetet a lakóingatlanban, hiszen baj esetén ezek kockázatot jelentenek! Óvatosan bánjuk a nyílt láng használatával, minden esetben győződjünk meg róla, hogy biztosan eloltottuk a gyufát, gyertyát!

Baj esetén pedig azonnal tárcsázni kell a 112-es segélyhívó számot, és kérni kell a tűzoltók segítségét!