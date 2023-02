A nemrég vádemelésig jutott történet főszereplője, egy 1983-ban született nagykanizsai férfi vezetői engedélyét Ausztriában Weiz tartomány hatósága 2021. szeptember 15-én bevonta, mert a férfi nem vetette alá magát a kötelező egészségügyi vizsgálatoknak. A sofőr ezt követően, 2021. december 30-án megjelent a kanizsai kormányablakban, azt nyilatkozta, hogy a jogosítványát elvesztette, és kérte a pótlását. Valótlan állítása alapján kiállították számára az új vezetői engedélyt. Fél évvel később, 2022. június 15-én egy ausztriai közúti ellenőrzéskor az új vezetői engedélyét adta át, ám azt a korábbi ok miatt a stájerországi hatóság ismét bevonta, és 6 hónapra felfüggesztette vezetői jogosultságát is. A férfi 2022. augusztus 15-én ismét megjelent a kanizsai kormányablakban és a vezetői engedélye elvesztésére hivatkozva kérte az okmány pótlását, ami meg is történt. A csalárdság azonban kiderült, mert a vezetői engedélyek tényleges sorsáról a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ közlése alapján a magyar hatóság is értesült.

A férfi ellen a Nagykanizsai Járási Ügyészség kétrendbeli közokirat-hamisítás miatt emelt vádat, közölte dr. Pirger Csaba főügyészségi sajtószóvivő.