A nemrég vádiratba foglaltak szerint az 1981-ben született siófoki férfi 2015 augusztusától dolgozott egy zalaegerszegi vállalkozásnál gépkezelőként. Három évvel később a nevére kiállított bankkártyát kapott, ami a cég bankszámlájához kapcsolódott. A plasztiklap használatáról a munkáltató írásban nem rendelkezett, de a vásárlásokról utólagosan kellett elszámolni a dolgozónak. A szabadsággal élve vagy inkább visszaélve a gépkezelő a munkaadója tudta és beleegyezése nélkül többször használta kisebb-nagyobb összegek kifizetésére a vásárlásai során a kártyát. Ilyenkor azonban számlát nem kért, és a költésekről munkáltatójával sem számolt el. Erre nehezen is lett volna módja, mert nem a céggel kapcsolatos kiadásokat finanszírozta ily módon, hanem a saját megélhetését fedezte. Miután a bankkártyával történt visszaéléseket a munkáltatója megtudta, a dolgozót 2020. január végén elbocsátotta. Ekkor arra is felszólította, hogy a használatába korábban átadott informatikai eszközöket, egy tabletet és egy routert adja vissza. A dolgozó a tabletet korábban eladta, míg a routert a közben megindított büntetőeljárásban lefoglalták tőle a rendőrök, és visszaadták eredeti tulajdonosának. A történtek miatt közvetítői eljárás is indult, ebben a gépkezelő az okozott kárból 400 ezer forintot megfizetett, további 700 ezer forintot meghaladó összeggel azonban még tartozik.

A megyei főügyészségi sajtószóvivő, dr. Pirger Csaba közlése szerint a volt gépkezelő ellen a Zalaegerszegi Járási Ügyészség sikkasztás bűntette miatt emelt vádat.