2022. január 13-án hetven négyzetméteres faépület gyulladt ki és teljes terjedelmében égett Zalaegerszegen egy Speditőr úti telephelyen. A megyeszékhely tűzoltói három vízsugárral fékezték meg a lángokat. Még ezen a napon Zalaegerszegen a Sövény utcában este egy 15 négyzetméteres fatároló gyulladt ki, és mire a városi és a pacsai hivatásos tűzoltók a helyszínre értek, a tároló melletti 120 négyzetméteres családi ház tetőszerkezete is égett. A rajok öt vízsugárral fékezték meg a lángokat. Január 19-én 1200 négyzetméteres, több épületrészből álló üzemcsarnok gyulladt ki a türjei Zsigmondháza majorban a fafeldolgozó telepen. A lángok elfojtására a zalaegerszegi, keszthelyi, sárvári, ajkai, pacsai, zalaszentgróti tűzoltókat riasztották. A lángokat hét víz­sugárral fékezték meg. Január 23-án 70 négyzetméteres melléképület gyulladt ki Magyarszerdahely külterületén. Mire a nagykanizsai, zalaegerszegi és gelsei tűzoltók kiértek, a lángok egy gépjárműre is átterjedtek. Oltás közben egy szén-dioxid-palackot is kihoztak. Január 24-én lángra kapott a karácsonyfa, emiatt tűz ütött ki egy négyemeletes társasház harmadik emeleti lakásában Zalaegerszegen, a Rákóczi utcában. Az oltás idejére 18 lakásból 37-en hagyták el ideiglenesen otthonukat, közülük 11-en a közeli tűzoltóságra mentek melegedni.

Február 3-án következett be az év egyetlen halálos lakástüze Zalában: harminc négyzetméteres melléképület gyulladt ki Hévízen, a Budai Nagy Antal utcában. A tűzhöz a keszthelyi és a pacsai hivatásos, valamint az alsópáhoki és a hévízi önkéntes tűzoltók vonultak ki. A tűzoltók beavatkozás közben holttestet találtak; a lángok megfékezését nehezítette az ingatlanban felhalmozott nagy mennyiségű hulladék, és egy gázpalackot is kivittek. Dióskálon a Kossuth utcában február 28-án 50 négyzetméteres kazánház gyulladt ki, a tűz átterjedt mellette a százötven négyzetméteres családi ház tetejére, ami teljes terjedelmében égett. A pacsai, zalakarosi és keszthelyi hivatásos tűzoltók hét vízsugárral eloltották a lángokat. A beavatkozás közben az épületből négy propánbután-, egy dissous- és egy oxigéngázpalackot hoztak ki. Az égő kazánház melletti műhelyből további tizenkilenc gázpalackot távolítottak el. A ház lakhatatlanná vált.

Március 5-én kigyulladt egy közel 130 négyzetméteres, kétszintes lakóház tetőszerkezete Gyenesdiáson, a Madách utcában. A keszthelyi és a badacsonytomaji tűzoltók négy vízsugárral fékezték meg a lángokat. Egy nappal később kigyulladt a nádas és az aljnövényzet a 76-os főút mentén, Sármellék közelében. A helyszínre 14 tűzoltóautóval Zalakaros, Pacsa, Keszthely, Marcali, Nagykanizsa és Badacsonytomaj, Alsópáhok, Hévíz és Szőkedencs tűzoltói vonultak, és kezdték meg a 600 hektáron pusztító lángok megfékezését. Munkájukat az erős szél és a mocsaras talaj nehezítette, ezért speciális mocsárjárót is bevetettek. Március 9-én húsz hektáron gyulladt ki a nádas Bánokszentgyörgyön, a Várföldei utcában. A közeli lakóházakat is veszélyeztető tüzet a letenyei, lenti és nagykanizsai tűzoltók kezdték elfojtani. Munkájukat a szél és a terepviszonyok is nehezítették, ennek ellenére megakadályozták, hogy a lángok elérjék a lakóházakat, és több oldalról támadva, vízsugarakkal, kéziszerszámokkal, puttonyfecskendőkkel megfékezték a tüzet. Lakóházzal egybeépített, közel száz négyzetméteres, garázsként és tárolóként funkcionáló melléképület gyulladt ki Lakhegyen, a Petőfi úton március 23-án. A tűz két járműre is átterjedt. A zalaegerszegi és körmendi tűzoltók négy vízsugárral fojtották el a lángokat. Az egységek az épületből két propánbutángáz-palackot távolítottak el.

Április 8-án tíz hektáron kapott lángra a nádas a pölöskei tavaknál. A pacsai, a zalaegerszegi és a keszthelyi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával puttonyfecskendőkkel és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat. A tűzoltásvezető a még izzó gócpontok felkutatása és a terület átvizsgálása céljából egy speciális mocsárjárót is bevetett. A szabadtéri tűz 2022-ben is követelt áldozatot a vármegyében: április 13-án egy hektáron égett az aljnövényzet Gyenesdiáson, a Bem József utcánál. A keszthelyi és a badacsonytomaji tűzoltók kéziszerszámokkal és puttonyfecskendőkkel fékezték meg a lángokat. A rajok munkáját a terepviszonyok is nehezítették. Oltás közben egy magatehetetlen embert találtak, akit átadtak a mentősöknek, de az életét már nem lehetett megmenteni. Kigyulladt és teljes terjedelmében égett április 29-én egy 630 négyzetméteres mezőgazdasági tároló Reszneken, a Kossuth utcában. A tárolóban 110 nagy kockabála, valamint egy traktor és annak vontatmánya is lángolt. A lenti, zalaegerszegi, letenyei és szentgotthárdi tűzoltók hat vízsugárral, 11 óra munka után tudta megfékezni a lángokat.

Türjei fafeldolgozó telepen csaptak fel a lángok január 19-én

Forrás: Katasztrófavédelem

Május 3-án családi ház mellett álló faépületek gyulladtak ki Lickóvadamoson, a Dózsa utcában. Az egyik, 48 négyzetméteres, tárolónak használt épületben csirkéket és gépeket tartottak. A másik, 105 négyzetméteres épület garázzsal egybeépített vendégház volt, ahonnan négy gázpalackot hoztak ki a zalaegerszegi és lenti tűzoltók. A rajok három vízsugárral fékezték meg a lángokat. Négyemeletes társasház harmadik emeleti lakása gyulladt ki május 12-én Zalaegerszegen, a Hegyalja utcában. Az egerszegi, pacsai és körmendi tűzoltókat riasztották, akik magasból mentő alkalmazásával két vízsugárral fékezték meg a lángokat. Az oltás során a tűzoltók 12 embert menekítettek ki az épületből. Nagykanizsa bagolai településrészén a hulladéklerakó telepen 25-én száz négyzetméteren égett a szemét. A tűzoltók három vízsugárral fékezték meg a lángokat.

Június 11-én százhúsz négyzetméteres ikernyaraló tetőtér-beépítésű szintje égett Vonyarcvashegyen, a Fő utcán. A keszthelyi és a badacsonytomaji tűzoltók fékezték meg a lángokat. A rajok a tetőszerkezetet megbontották és visszahűtötték. Még ugyanezen nap estéjén teljes terjedelmében égett egy lakatlan ingatlannal egybeépített, műhelyként funkcionáló melléképület Kerkaszentkirályon, a Fő úton. A lenti, letenyei és nagykanizsai tűzoltók öt vízsugárral fékezték meg a lángokat. A rajok a műhelyből egy dissous-palackot is kihoztak. Betakarítás közben kigyulladt egy kombájn, a tűz pedig a gabonatáblára is átterjedt a 7511-es út mellett, Nagykanizsa közelében június 21-én. A háromhektárnyi területen pusztító lángokat a nagykanizsai, zalakarosi és marcali tűzoltók vízsugarakkal és kéziszerszámokkal, valamint munkagépek segítségével fékezték meg. Június 27-én mosógép és használati tárgyak kaptak lángra egy társasház második emeleti lakásában Hévízen, a Vörösmarty utcában. A keszthelyi tűzoltók az áramtalanítás után vízsugárral megfékezték a lángokat, miközben a társasházból három embert és egy kutyát menekítettek ki. Egy nappal később száz négyzetméteres családi ház egyik szobája égett teljes terjedelmében Nemespátrón, a Rákóczi Ferenc utcában. A nagykanizsai tűzoltók az áramtalanítás után légzésvédelem mellett behatoltak az épületbe, és két vízsugárral megfékezték a lángokat.

Július 7-én kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy harminc négyzetméteres, fából készült melléképület Zalaegerszegen, a Rózsás utcában. A tűz átterjedt egy téglaépítésű melléképület tetejére is, valamint a közelben parkoló személyautóra és egy tujasorra is. A zalaegerszegi hivatásos tűzoltók vízsugarakkal fékezték meg a tüzet. A melléképületekből négy propánbutángáz- és egy szén-dioxid-palackot hoztak ki, ezeket visszahűtöttek. Nyolcvan négyzetméteres melléképület tetőszerkezete gyulladt ki július 11-én Beleznán, a Kossuth Lajos utcában. A nagykanizsai és murakeresztúri tűzoltók több oldalról támadva, három vízsugárral fékezték meg a lángokat. Az egységek a tetőszerkezet veszélyessé vált részeit eltávolították. Július 22-én egy szálloda uszodájában gyulladt ki az elosztószekrény Hévízen, az Attila utcában. A keszthelyi és az alsópáhoki tűzoltók légzésvédelemmel behatoltak az épületbe, és porral oltóval elfojtották a tüzet. A füsttel telítődött épületet ventilátorral kiszellőztették, ennek idejére a szállodából 332 vendéget és 60 fős személyzetet kísértek ki.

Melléképületek, autó, tujasor égett a Rózsás utcában

Forrás: Katasztrófavédelem

Augusztus 27-én csaknem kilencszáz bála gyulladt ki, és körülbelül ugyanennyit fenyegetett a tűz Zalaegerszeg külterületén, Bekeházán az állattartó telepen. A zalaegerszegi, pacsai, körmendi és keszthelyi tűzoltók hat vízsugárral fékezték meg a tüzet, majd két erőgép segítségével széthúzták az égő-izzó bálákat, hogy azokat felügyelet mellett leégessék. Az egységek a tűz közelében lévő épületből másikba terelték át az állatokat. A bálák elégetésével három nap alatt végeztek.

Szeptember 8-án kigyulladt és teljes terjedelmében égett több melléképület a zalalövői Irsapusztán. A lángok lakóházat is veszélyeztettek. A zalaegerszegi, körmendi, lenti, zalalövői tűzoltók hét vízsugárral fékezték meg a tüzet. A melléképületek, köztük egy százötven négyzetméteres tároló, teljesen megsemmisültek. A rajok tizenöt kacsát és két sertést mentettek ki. A tűz egy farakást is érintett, amit egy munkagép segítségével sikerült megbontani, majd eloltani.

Bagolán a hulladéklerakóban három vízsugárral fékezték meg a tüze

Forrás: Katasztrófavédelem

Október szerencsére nem volt nagyon „tüzes”.

November 5-én Nemesrádón, a Szőlőhegy úton tűz keletkezett egy hat tonna napraforgómagot tartalmazó mobil terményszárítóban. A zalaegerszegi, a keszthelyi és a pacsai tűzoltók nyílást vágtak az öt méter magas építmény oldalán, és azon leengedték, majd két vízsugárral eloltották az izzó terményt. November 20-án nyolcvan négyzetméteres családi ház gyulladt ki és égett teljes terjedelmében Rédicsen, a Kossuth utcában. A lenti és letenyei tűzoltók két vízsugárral fékezték meg a lángokat, eközben kiemeltek az épületből egy gázpalackot. A tűzoltók a tetőszerkezet átizzott, átégett részeit bontóbaltával eltávolították. Az épület lakhatatlanná vált.

Decemberben nem adott komolyabb munkát a vörös kakas a zalai tűzoltóknak, zárult a visszatekintés.