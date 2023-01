A tragédia 2021. június 8-án kora délután következett be Nagykutason. Itt egy 26 éves férfi dolgozott a család tehenészeti telepén, az istállóba hordott be Manitou homlokrakodóval szalmabálákat. Ezek méretük miatt eltakarták a jármű előtti közvetlen teret, a közlekedési sávot. Az épületben a későbbi áldozat a behordott szalmát terítette el másodmagával. A folyamatot a gépet kezelő fiatal nagykutasi férfi irányította, azt is tudva, hogy míg ő a szalmabálákat viszi be az istállóba a rakodóval, addig a dolgozó bent teríti a szalmát. Az egyik bála beszállításakor a négy villából csak három fúródott bele a szalmába, a jobb szélső szabadon maradt. Miközben a vezető a járművel igen alacsony sebességgel vitte be a nagy méretű bálát, a gép elejével nekiment a munkásnak, aki sérülésébe az azonnal megkezdett segítségnyújtás ellenére a helyszínen belehalt. A baleset bekövetkezésében az is közrejátszott, hogy a munka folyamatát ismerő dolgozó nem figyelt kellően arra, hogy a felé lassan közeledő homlokrakodó hatóköréből távozzon.

A halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt kiszabott felfüggesztett szabadságvesztésen túl a fiatal férfit eltiltották egy évre a közúti járművezetéstől, valamint kötelezték 1,1 millió forint bűnügyi költség megfizetésére. Az egerszegi járásbíróságon tartott előkészítő ülésen hozott ítéletet minden érintett elfogadta, az így jogerős.