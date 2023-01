A nyomozás azt követően indult, hogy 2021. október elsejére virradóan kettő óra tájt a zalaegerszegi MediaMarkt áruházból 38 millió forint értékű műszaki cikket, okostelefonokat, laptopot, táblagépeket és más elektronikai készülékeket loptak el a betörők, akik az épület hátsó falat áttörve jutottak be az áruház raktárába.

Fotós: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A részletekről a főkapitányság bűnügyi osztályának munkatársai számoltak be. Szigeti Zsolt rendőr zászlós elmondta, hogy a betörők által hátrahagyott eszközök újszerű voltából kiindulva eljutottak ahhoz a siófoki barkácsáruházhoz, ahol két tettes szeptember 28-án bevásárolt, majd osztrák rendszámú Fiat Panda gépkocsival távozott. A biztonsági kamera felvételei alapján azonosították azt a táskát is, amiben aztán pár órával később az áruházból ellopott telefonokat bepakolták. A MediaMarkt biztonsági felvételein pedig feltűnt aznap, szeptember 28-án kora este a Fiat Panda, valamint a két férfi, aki terepszemlét tartott, felvételeket készített a parkolóról, illetve az áruház belsejéről. A nyomozók által kiértékelt digitális adatokból kiderült, hogy a Fiat Panda gépkocsi szeptember 28-án lépett be az országba, és feltűnt vele még egy piros, lengyel rendszámú Renault Megane is.

A betörés után a két gépkocsival Zalaegerszegről rövid időn belül Romániába távoztak. Az adatok azt is elárulták, hogy több országban megfordult a gépkocsikat használó négy férfit. Azt már a nemzetközi rendőri együttműködés tárta fel, hogy a négy férfi feltehetően hasonló falbontásos módszerrel követett el bűncselekményeket műszaki áruházaknál Ausztriában, Szlovákiában, Németországban, Csehországban, Romániában és Spanyolországban. Hazánkban egy alkalommal “dolgoztak”, Zalaegerszegen.