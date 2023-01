A történet a Békés megyében található Gerendás településen játszódott le, ahol a természetvédelmi szakemberek az utóbbi években rendszeresen tapasztalták védett ragadozó madarak pusztulását. A történtek felderítése érdekében az MME szakemberei és a Készenléti Rendőrségi Nemzeti Nyomozó Iroda (KRNNI) munkatársai vadkamerákkal végeztek megfigyeléseket a Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság működési területén.

A kihelyezett kamerák felvételei alapján bizonyosságot nyert, hogy egy helyi hivatásos vadász, J. László Imre védett ragadozó madarakat – egerészölyveket – fogott be a vadászható ragadozó emlősök gyérítésére használt és engedélyezett élvefogó csapdákkal. A madarakat egy erre a célra elkészített hurkos bot segítségével, a nyakuknál fogva rángatta ki a csapdából, amellyel bizonyítottan felesleges szenvedést, maradandó sérüléseket és feltételezhetően egyes madarak pusztulását is okozta. A gyanúsított a csapdából kirángatott madarakat az elengedés helyett minden, a kamerák által rögzített esetben magával vitte, ami egyrészt hatósági engedélyköteles tevékenység, másrészt nem zárható ki, hogy a madarak elpusztultak vagy velük szemben további jogsértő tevékenység zajlott. A csapda egyszerű kinyitásával minden esetben biztosítani lehetett volna a védett madarak elengedését, úgy, hogy az nekik és a kezelőnek egyaránt biztonságos lett volna.

Fogságban sínylődő egerészölyv

Forrás: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Nemzeti Nyomozó Iroda

Zömmel egerészölyvek estek csapdába, amelyek egyedenként 25 ezer forintos természetvédelmi értékkel bírnak. A nyolc állat vonatkozásában így 200 ezer forint értékű természetkárosítás bűncselekményének gyanúja áll fenn, aminek a büntetési tétele akár három évig terjedő szabadságvesztés is lehet.

Az 57 éves férfit a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki, bűnösségét egyelőre nem ismerte el, de a nyomozás során beszerzett bizonyítékok a bűnösségét támasztják alá. Az iratokat vádemelési célból megküldték a Békéscsabai Járási Ügyészségnek.

– Gratulálunk az újabb sikeres nyomozáshoz, amely a megérdemelt felelősségre vonáson túl a remények szerint nagyban segíti a hasonló esetek megelőzését is – mondta Árvay Márton, az MME PannonEagle LIFE projektjének vezetője. – Ez a második PannonEagle LIFE projekthez kapcsolódó magyar bűneset, amely eljutott a bírósági szakaszig, és reméljük, hogy több jelenleg is folyamatban lévő nyomozás is hasonló eredménnyel fog zárulni.

A KRNNI nyomozói legutóbb december elején zártak eredményesen környezeti bűnözéssel kapcsolatos ügyet, amikor négy vadászt természetkárosítással gyanúsítottak meg. Ez a történet 2021 tavaszán kezdődött, amikor a Hortobágyi Nemzeti Park területén egy műholdas jeladóval ellátott barátkeselyű tűnt el. A nyomozás megállapította: a Bulgáriából érkezett, 250 ezer forint eszmei értékű madarat lelőtték, a tetemét folyóba hajították, míg a jeladót a parton dobták el. A barátkeselyű fokozottan védett, kipusztulástól fenyegetett faj.

Öt ország működik együtt Az MME öt szomszédos országban tevékenykedő tíz partnerszervezettel karöltve 2017 óta küzd a ragadozó madarak, és azon belül is különösen a fokozottan védett parlagi sasok ellen elkövetett mérgezések és egyéb bűncselekmények visszaszorítása érdekében. A PannonEagle LIFE projekt az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásában valósul meg.