A nemrég vádemelésig jutott történet két főszereplője, egy 1999-ben született galamboki férfi és egy évvel fiatalabb társa nem rendelkezett állandó munkahellyel, rendszeres jövedelemmel, ezért megélhetésüket lopásokból biztosították.

Az idősebb férfi 2022 áprilisában néhány napig unokatestvérénél lakott a galamboki Dózsa György utcában, majd elköltözése után április 21-én visszatért, és az udvarról 30 ezer forintot érő motorfűrészt vitt el, amit még aznap 20 ezer forintért eladott egy zalaszentjakabi vevőnek. Ezt megelőzően a férfi meglopta a nagynénjét is. Többször is járt a rokon Dózsa György utcai házánál, egyik alkalommal, április 12-én délután lefeszítette a bejárati ajtóról a lakatot, majd egy Thomson márkájú LCD-tévével távozott. A 40 ezer forintot érő készüléket hétezerért adta el. Még aznap éjjel egy Dózsa György utcai ház udvarán leállított Fiat Brava gépkocsi motorteréből a 10 ezer forintot érő akkumulátort lopott el. Szintén a Dózsa György utcában próbálkozott egy német tulajdonban lévő ingatlannál. A melléképület ajtaját felfeszítette és sövényvágót, elektromos hosszabbítót, fűnyírót vitt el. A 72 ezer forintot érő eszközök közül a fűnyírót 6 ezer forintért eladta a falujában. A betöréssel járó rongálással további 155 ezer forint kárt okozott.

Ez a hely megtetszett a fiatalabb tolvajnak is, mert ő is felbukkant a német tulajdonú ingatlannál. Ő a melléképület északi falát borító hullámpalát bontotta meg, és bejutva a helyiségbe ágnyeső fűrészt, elektromos láncfűrészt, akkumulátortöltőt, ütvefúrót, damilos fűkaszát, grillsütőt, búvárszivattyút, hosszabbítót, szerszámosládát, alumínium létrát, ásót, kapát, gereblyét, fafűrészt, metszőollót, kézi sövényvágó ollót, vasvillát, lapátot, vastalicskát, kerékpárt lopott el. A 237 ezer forint értékű zsákmány darabjain rövid úton túladott. A Dózsa György utcában máshol is próbálkozott. Az egyik lakóházba tört be a bejárati ajtó befeszítésével, majd kettő asztali indukciós főzőlapot vett magához. Az udvari melléképület ajtaját is kifeszítette, onnan benzines fűnyírót lopott el. A holmikat eladta.

A vádirat szerint további két ingatlanban próbálkozott a fiatalabb férfi. Egy Dózsa György utcai hétvégi házba az ajtót befeszítve jutott be, ott kutatott, de nem vitt el semmit, viszont a rongálással közel húszezer forint kárt okozott. Egy Táncsics utcai ház melléképületébe pedig a lakatpánt lefeszítésével jutott be, ahonnan 25 ezer forintot érő motorfűrészt vitt el, amit aztán gyorsan el is adott.

A Nagykanizsai Járási Ügyészség két férfi ellen többrendbeli lopás miatt emelt vádat.