Szombat délután a 7537-es útra dőlt fa Bázakerettye térségében, az út menti szalagkorlátot is megrongálva. A letenyei tűzoltók szüntették meg az akadályt. Nagykanizsán szombaton késő este a Bakónaki úton, majd vasárnap a 7511-es számú úton kellett beavatkozni hasonló okból. Keszthelyen vasárnap 0 óra után a Georgikon útra döntött fát a viharos szél, hajnali 5 után pedig a Kossuth utcában zárt el utat és járdát egy kidőlt fa. Bő egy órával később Esztergályhorváti térségében távolították el a tűzoltók azt a tíz méter magas kőrisfát, mely a 7512-es útra dőlt. Zalaegerszegen vasárnap reggel távközlési vezetékre és egy kerítésre is rádőlt egy nyolc méter magas fa a Hegybíró utcában, itt a város hivatásos tűzoltói avatkoztak be. Pölöske közelében a 74-es főút forgalmát akadályozta egy 15 méteres kidőlt fa, amelyet úgy csavart ki a szél, hogy egy vezetéket is megrongált. Nagykanizsán vasárnap reggel egy fém kukára és egy személyautóra dőlt egy kisebb fa a Kazanlak körúton. Teljesen elzárta a közlekedést egy úttestre dőlt fa a 7537-es úton, Lispeszentadorján közelében, az utat a letenyei hivatásos tűzoltók tették szabaddá tegnap dél­előtt, közölte a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság.