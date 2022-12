Az első főszereplője, egy 1984-ben született férfi, aki 2021. május 21-én elvállalta Tótszerdahelyen másfél hónapos határidővel egy családi ház tetőfelújítását. A megbízó 350 ezer forint előleget adott építőanyagok vásárlására. A tetőfedő ez után semmit nem tett, az őt telefonon kereső megbízóját különféle valótlan indokokkal hitegette a mulasztásával kapcsolatban, de a munkát nem végezte el. A Nagykanizsai Járási Ügyészség sikkasztás vétsége miatt emelt vádat a “mester” ellen.

A másik szintén vádemelésig jutott történet főszereplője, egy 1982-ben született mázai férfi Rédicsen vállalta el nyílászárók cseréjét, redőnyök felszerelését. Tette ezt a nem létező TRIM Ablak Kft. ügyvezetőjeként. A munka felmérésére 2020. június 27-én megjelent Rédicsen, majd a cége fejlécével ellátott megrendelőlapon felmérte a cserélni szükséges nyílászárókat, és átvett több mint egymillió forintot a műanyag nyílászárók előlegeként, a teljesítést 2020 augusztusának második hetére elvállalva. Július 5-én újra megjelent itt a majdani elektromos redőnyök tápkábeleinek bejelölésére, ekkor újabb 200 ezer forintot vett át, arra való hivatkozással, hogy a redőnyökre további előleget kell fizetnie. A megrendelő ráadásul 74 ezer forint értékben üzemanyagot is tankolt a mázai férfi személygépkocsijába és benzines kannáiba, mivel azt állította, hogy így később nem kell kiszállási díjat fizetnie. Ezt követően a megrendelő július vége felé próbált telefonon érdeklődni a munkákról, ám a a mázai férfi a hívásokat nem fogadta. Ehelyett internetes üzenetekben a késedelem okaként különböző valótlan indokokra – lánya rákos betegségére, hibás gyártásra, hiányos szállítmányra – hivatkozott. A gyanakvás elaltatására legyártott, lefóliázott nyílászárókról is képeket is küldött a megbízónak, majd többször ígéretet tett a sértettet kártalanításra. Ezt ezt követően azonban elérhetetlenné vált, így a megbízója 2021. márciusában feljelentette. A mázai férfi 1,3 millió forint kárt okozott, amiből a büntetőeljárás megindulása után 400 ezret szeptemberben megfizetett megbízójának.

A Lenti Járási Ügyészség csalás bűntette miatt emelt vádat a mázai férfi ellen.