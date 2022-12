A 2022. augusztus 3-án késő délelőtt történtekről dr. Pirger Csaba, a megyei főügyészség sajtószóvivője adott tájékoztatást. E szerint egy 30 éves galamboki férfi és két évvel idősebb társa személygépkocsival érkezett a galamboki presszó melletti dohánybolthoz cigarettát vásárolni. Az épület előtti buszmegálló közelében állt rokonuk, aki rájuk kiabált, mert egy előző napi incidensnél jelen voltak, amikor a személygépkocsiját valaki megrongálta, és úgy gondolta, hogy a két férfinak ehhez köze lehet. A vádaskodás miatt a két férfi a dohányboltba már be sem ment, visszaindultak az épület mögött parkoló autójukhoz. Eközben a buszmegálló előtt haladtak el, ahol a padon ülve beszélgetett egy férfi és egy nő, akik a veszekedésbe nem avatkoztak be. (A két fiatalember ismerte őket, lévén helybeliek, részben rokonságban, részben ismeretségben állnak velük.) Az idősebb férfi hozzájuk lépett, és a várakozó férfit egy állítólagos korábbi nézeteltérésük miatt szidalmazni, fenyegetni kezdte, majd ököllel mellbe ütötte, megragadta a ruháját, felrántotta a padról, és újra megütötte. Társa is odaért, ő kétszer ököllel arcon ütötte áldozatukat, aki ettől a földre zuhant. Támadói ekkor fejét többször megütötték és bele is rúgtak. A közelükben többen voltak, akik a megtámadott védelmére keltek, igyekeztek megfékezni a két férfit, akik menekülőre fogták, amikor meghallották, hogy telefonon értesítette a rendőröket egy nő. A megtámadott ember nyolc napon túl gyógyuló töréses sérüléseket szenvedett.

A Nagykanizsai Járási Ügyészség testi sértés bűntette miatt emelt vádat a két galamboki férfi ellen.