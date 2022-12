A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság információja szerint a jármű nem akadályozza a forgalmat. Műszaki mentés céljából a nagykanizsai hivatásos tűzoltók érkeztek a baleset helyszínére, ahova a mentőket is riasztották. A megyei rendőrkapitányság sajtóügyeletese, Cséber Benjamin is megerősítette az információkat, elmondta: a helyszínelés jelenleg is tart, a balesetben anyagi kár keletkezett, a sofőr szerencsére nem sérült meg.

Forrás: Szakony Attila / Zalai Hírlap