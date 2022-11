Minderről Farkas Szilárd, Letenye polgármestere értesítette lapunkat, hozzátéve, hogy személyesen nem érezte a mozgásokat, de közvetlen környezetében van olyan személy, aki morajlásokról számolt be neki. A nap folyamán további jelzéseket is kaptunk a dél-zalai térségből, többek között arról, hogy a rengést egy erre kifejlesztett telefonos applikáció is jelezte, ám személyes tapasztalása nem volt olvasónknak. A szeizmológiai adatok szerint a 3,5-ös erősségű rengés időpontja hajnali három óra volt, epicentrumát pedig Nagykanizsától délre, 153 kilométeres mélységben jelezték a műszerek. Károkról nem érkezett jelentés.