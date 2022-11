A nemrég vádiratba foglaltak szerint a történtek idején húszesztendős vásárosmiskei férfi 2021. augusztus körül internetes üzenetküldő alkalmazás segítségével vette fel a kapcsolatot egy 9 éves türjei lánnyal. Az üzenetváltások során a férfi elnyerte az általa ismert életkorú gyermek bizalmát, és rábírta, hogy készítsen magáról intim videofelvételt. A kislány kért pornográf felvételt 2021. szeptember 3-án mobiltelefonjáról elküldte a férfi számára, ő pedig nemi vágyának kielégítéséhez a telefonján tárolta, majd később törölte. Ebben az időben a fiatalember is küldött videofelvételt a kislánynak, ebben a nemi szervét mutatta “szexuális tevékenysége közben”. Pár nappal később, szeptember 8-án késő este a férfi magáról ismét hasonló felvételt küldött, majd arra próbálta rávenni a kislányt, hogy ő is készítsen magáról pornográf tartalmú képsorokat. Erre már nem került sor, mert a gyermek édesapja az üzenetváltást felfedezte. A rendőrök eljutottak a Sárvár közelében élő férfihez, és mint kiderült róla, internetes alkalmazáson keresztül több olyan pornográf tartalmú fényképfelvételt is megszerzett, amelyen tizenkét év alatti gyermek látható súlyosan szeméremsértő helyzetben, célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló módon. A fényképfelvételeket a férfi mobiltelefonján lementve tárolta.

A megyei főügyészségi sajtószóvivő, dr. Pirger Csaba közlése szerint a fiatal férfi ellen a Keszthelyi Járási Ügyészség 12. életévét be nem töltött személyt ábrázoló pornográf felvétel megszerzésével elkövetett gyermekpornográfia bűntette miatt emelt vádat.