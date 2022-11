Ezeknek az eszközök ugyanis – akárcsak a kandallóknak, kályháknak, kazánoknak – folyamatosan levegőre van szükségük, ezért annak utánpótlása a kulcs a megfelelő működtetéshez. Egy jónak ítélt berendezés is meghibásodhat bármikor, ezért szintén nagyon fontos, hogy még mielőtt használatba helyezzük a berendezéseket, győződjünk meg azok működőképességéről!

Kisebb kályhák esetén ellenőrizzük a füstcsöveket, nincs-e lerakódás, ami gátolja a füst megfelelő távozását. Ellenkező esetben az visszaáramolhat az adott helyiségbe, ami nagyon rövid idő alatt életveszélyes állapotokat idéz elő, ráadásul ilyenkor a szén-monoxid is megjelenik! Fontos tovább, hogy például a horgászházaknál, kabinoknál gondoskodjunk arról, hogy az így működő kályhák ténylegesen jussanak a megfelelő levegő-utánpótláshoz. Ez azt jelenti, hogy szellőztetéssel, vagy egy ablak kinyitásával időközönként pótoljuk a levegőt. Amennyiben nem ügyelünk erre, úgy nagyon könnyen oxigénhiányos állapot léphet fel, azaz, elfogy a helyiségből a levegő, ami életveszélyes!

Emellett előfordulhat, hogy hordozható, gázüzemű, úgynevezett szieszta kályhával fűtünk az ilyen helyeken. Nem árt tudni, hogy a nyílt égésterű készülékek mindig az adott helyiség levegőjét használják, ezért óvatosan használjuk ezeket a berendezéseket is, hiszen itt is könnyedén előfordulhat a levegőhiányos állapot, tovább a szén-monoxid veszélye is fennáll! Az oxigénhiányos állapot minden esetben fejfájással, émelygéssel jár, aki ilyet tapasztal a kisebb helyiségben, és hasonló módon fűt, azonnal szellőztessen és menjen ki a friss levegőre!

Fontos továbbá a megfelelő fűtés is, ami azt jelenti, hogy odafigyeléssel tápláljuk a tüzet, annak környezetéből minden éghető anyagot elrakunk, hiszen egy kis kipattanó szikra másodpercek alatt lángba boríthat egy melléképületet, faházat! A legjobban akkor járunk el tehát, ha biztosítjuk ezeknek a fűtőberendezéseknek a levegőjét, nem tárolunk a környezetükben éghető anyagot, és ami még fontos, hogy ha elhagyjuk a helyiséget, vagy ott aludnánk, várjuk meg, míg kialszik a tűz. A legnagyobb biztonságban akkor vagyunk, ha ezeken a helyeken is van egy füstérzékelő, valamint egy szén-monoxid-érzékelő készülék!

A hordozható, mobil, elektromos fűtőeszközökre is legyünk tekintettel. Ezeket például soha nem szabad letakarni, gyúlékony anyagot a közelébe tenni, hiszen pillanatok alatt ezek is akár egy nagy kiterjedésű tűzhöz vezetnek! Továbbá fontos, hogy ellenőrizzük ezek kábeleit, nincs-e megtörve, meghibásodva. Ha ilyet tapasztalunk, ne használjuk az eszközt!

Baj esetén pedig azonnal értesítsük a 112-es segélyhívó számon a tűzoltókat!