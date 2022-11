A történtek miatt vádlottá lett 57 éves nagykapornaki férfi 2021 augusztusában vásárolt szürke Ford Focus személyautóját három hónappal később a Búcsúszentlászló és Kisbucsa közötti úton balesetben összetörte. A sérült járművet elvitte 39 éves falubelijéhez, aki már korábban szerelte neki az autóját. A mester közölte, hogy a személygépkocsit nem lehet megjavítani, totálkáros. Ekkor a helyzet megoldására a fordos kitalálta, hogy bontóból ugyanolyan gépkocsit szerez, amire a totálkárosra tört autó egyedi azonosító jeleit át kell tenni. Ezt elvállalta szerelő - és lett később emiatt vádlottá -, akihez december 6-án a hegyhátsáli autóbontóból meg is érkezett a donor, egy forgalomból már kivont Ford Focus. A következő napokban a szerelő a totálkáros gépkocsi padlólemezéből kivágta az alvázszámot, és behegesztette a donorba. A motortérbeli adattáblát is átcserélte. Ezt követően más alkatrészek beszerelését is elvégezve végül a bontóból hozott, forgalomból már kivont személygépkocsira felszerelte a totálkáros Ford Focus rendszámtábláit.

Az 57 éves nagykapornaki férfi ez után a meghamisított alvázszámú és hatósági jelzésű Forddal közlekedett egészen január 18-áig. Aznap dél körül a rendőrjárőrök Zalaszentmihály és Pacsa között megállították a gépkocsit ellenőrzésre. Mint kiderült, az első szélvédő bal alsó sarkából az eredeti alvázszámot a szerelő nem távolította el, ily módon fény kiderült az átépítésre.

A megyei főügyészségi sajtószóvivő, dr. Pirger Csaba közlése szerint Zalaegerszegi Járási Ügyészség egyedi azonosító jellel visszaélés bűntette miatt emelt vádat.