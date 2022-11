E szerint az elsőrendű vádlott budapesti férfi rablás és egyedi azonosító jellel visszaélés miatt 7 év börtönre, valamint 200 napi tétel, azaz félmillió forint pénzbüntetésre ítélte. Bűnsegédként elkövetett rablás bűntette miatt a másodrendű vádlott baracskai férfi 4 év börtönre és 200 napi tétel, azaz félmillió forint pénzbüntetést kapott. Szintén bűnsegédként elkövetett rablás bűntettében marasztalták el a harmadrendű vádlott szepetneki férfit, aki 3 év 6 hónap börtönt, valamint 200 napi tétel, azaz félmillió forint pénzbüntetést kapott.

A történet előzményéhez tartozik, hogy a kirabolt középkorú nagykanizsai férfi városszerte köztudottan foglalkozott évek óta illegális valutaváltással. Emiatt 2019. január végén a rendőrök elfogták, eljárást indítottak ellene, s ekkor közel 65 millió forintot és valutát foglaltak le tőle. Ezekről a fejleményekről a sajtó is beszámolt, erre figyelt fel a történtek idején 50 éves, Budapesten, illetve Fóton élő férfi, aki 37 éves szepetneki ismerősétől megtudta, hogy a sokak által ismert pénzváltó az ellene zajló büntetőeljárás dacára nem hagyott fel tevékenységével. A szepetneki férfi ismerte a valutaváltó szokásait, tudta, hogy mindig tart magánál nagyobb összegű készpénzt. Ebből jött az ötlet, hogy megszerzik a pénzét. Az akcióba bevonták 40 éves baracskai ismerősüket is. A trió megállapodott abban, hogy akár erőszakkal is, de megszerzik a pénzt.

Előzetesen terepszemlét tartottak 2019. július 10-én Nagykanizsán, megbeszélték a részleteket, és a trió kanizsai tagja kapott egy „munkástelefont”, hogy a rablás alatt azt használja. Két héttel később még egyeztették a részleteket, majd másnap, július 25-én hajnalban Budapestről egy holland rendszámú gépkocsival indultak útnak, amire lopott magyar rendszámot szereltek. Nagykanizsán az Aradi téri parkolóban találkozott a három férfi, és amikor a pénzváltó reggel a gépkocsijából kiszállt, kezében fekete nylontáskával - ami 10 millió forintot, 4.500 eurót és 25 ezer horvát kunát rejtett -, a pesti és baracskai férfi a nyomába eredt. A pesti férfi maroklőfegyvernek látszó tárgyat viselve a derekán, kezében bilinccsel azt kiabálta, hogy rendőrség, és egy jelvényes igazolványt is felmutatott. A pénzváltó ekkor futni kezdett, támadói üldözték, majd utolérve egyikük két kézzel átkarolta a nyakát, fojtó fogással a földre vitte, majd a járdán vonszolva behúzta egy kapualjba. Dulakodásuk közben a 12 millió forintot meghaladó értékű pénzt rejtő táska a földre került, a fogásból kiszabaduló pénzváltó pedig elmenekült. A rablók a táskával sietve távoztak, a baráti társaság még aznap délután Budapesten találkozott, és a pénzt felosztották egymás között, majd mindannyian jelentős költekezésbe kezdtek. A rendőrök szeptember 10-én különböző helyszíneken fogták el a három férfit.