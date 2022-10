Dr. Pirger Csaba, a megyei főügyészség sajtószóvivője közölte, az 1953-ban született keszthelyi férfi évek óta rossz viszonyt tartott fenn a szomszédjában lakó házaspárral. Az idősödő férfi többször kifejezte politikai ellenérzését szomszédjával szemben. Később ennél is többre ragadtatta magát; ez év augusztus 4-én sokadik alkalommal ő vágta le a területére áthajló ágakat, amiket aztán átdobott a szomszéd házaspár udvarára, majd hangos szidalmazásukba kezdett, ezt követően megöléssel, házuk felgyújtásával fenyegette meg őket. Ezt a szomszédasszony hallotta, és mivel a férje akkor nem tudott a segítségére sietni, a sógorát hívta oda.

A megérkező rokon próbált békítőleg közbenjárni, ám a feldühödött idős férfi őt is megfenyegette. Indulatos viselkedésének magyarázatául arról beszélt a békítő szándékkal érkezett rokonnak, hogy tizenhatszor szólt már a szomszédasszonynak a kerítésen átlógó növény miatt, hiába. Hullámzó hangulatú viselkedése a békéltetőben is komoly félelmet keltett, így ő az idős férfi kérésére se lépett be az udvarára, mert tartott az esetleges atrocitástól.

A történtek miatt büntetőeljárás indult, ebben a Keszthelyi Járási Ügyészség személy elleni erőszakos cselekménnyel fenyegetve elkövetett zaklatás vétsége miatt emelt vádat az 1953-ban született férfi ellen.