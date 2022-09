A határvadászokra a migráció erősödése miatt van szükség – mondta el lapunknak dr. Andor László alezredes, keszthelyi kapitányságvezető. Az új kollégák a Készenléti Rendőrség határvadász ezredének szerződéses állományába kerülnek, és kiképzésük után Magyarország schengeni külső határszakaszain, vagyis Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Békés, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében teljesítenek majd szolgálatot.

– Feladatuk speciális lesz: az államhatár őrzése, a jogellenes migráció, vagyis az illegális belépési kísérletek megakadályozása, valamint az így érkezők feltartóztatása s az ideiglenes biztonsági határzár túloldalára való visszakísérése lesz a dolguk – tette hozzá Keszthely rendőrkapitánya.

A képzéssel kapcsolatos információk a police.hu oldalon megtalálhatók, emellett bármelyik kapitányságon, őrsön is szívesen adnak tájékoztatást, a jelentkezési dokumentációt pedig például a keszthelyi rendőrségen is leadhatják azok, akik vállalják a 160 órás képzést, amely után szolgálatba állhatnak majd.

– A szerződéses határvadász jogviszony stabil, hosszú távú munkahelyet biztosít, kiszámítható jövedelemmel, cafeteria juttatással, s egyéb szociális támogatásokkal, segélyekkel – emelte ki dr. Andor László, hozzátéve: a jelentkezők már a képzés során havi illetményt kapnak, amely később természetesen emelkedik.

Mint jelezte, kollégáival most kiemelt feladatuk a toborzás, hogy a Készenléti Rendőrség határvadász ezrede megfelelő létszámmal működhessen, az ország biztonsága érdekében. Éppen ezért igyekeznek – akár standolással, de sok egyéb módon is – a lehető legszélesebb körben eljuttatni a fontosabb információkat mindazokhoz, akik most új hivatásra találhatnak egy „kiszámítható és biztos munkahelyen”.

Határvadászok azok a 18 és 55 év közötti, büntetlen előéletű magyar állampolgárok lehetnek, akik legalább alapfokú iskolai végzettséget szereztek, s megfelelnek az egészségi, fizikai, pszichológiai követelményeknek.