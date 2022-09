A többszörösen büntetett, 1976-ban született zalaegerszegi L. Zoltán 2021 októbere és decembere között a zalai megyeszékhelyen családi házakba tört be. Egy Cserhegyi úti ingatlanból október 22-re virradóan összesen 600 ezer forint értékben arany ékszereket, láncfűrészt, akkumulátort vitt el, s okozott ezzel közel egymillió forint kárt. December 7-re virradóan hajnalban a Klapka utcában az ablakot befeszítve jutott be egy családi házba. Rázárta az ajtót a földszinti hálószobában alvó lakóra, hogy ha esetlegesen felébredne, akkor se zavarhassa meg, majd a nappaliban megtalált bútorszéfet felfeszítette, és két, összesen nyolcmillió forintot érő befektetési aranytömböt, valamint 400 eurót és három, 30 ezer forintot érő Zsolnay porcelánt is magához vett, ám végül ez utóbbiakat nem vitte el, csak az arannyal és a pénzzel távozott. A lakó mindebből nem érzékelt semmit, reggel ébredt fel, fogságából pedig délelőtt kilenc óra előtt szabadította ki a házhoz érkező lánya.

L. Zoltán többször volt már büntetve vagyon elleni bűncselekmények miatt, legutóbbi 4 év, fegyházban töltött szabadságvesztéséből 2018 nyarán szabadult. Legális jövedelemmel azóta nem rendelkezett, emiatt vélelmezhetően vagyon elleni bűncselekményekből tartotta el magát.

Az egerszegi törvényszék közlése szerint kedden a Zalaegerszegi Járásbíróságon megtartott előkészítő ülésen a történteket elismerő férfit bűnösnek mondták ki kétrendbeli lopás, valamint védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett személyi szabadság megsértése bűntettében. Ezért őt 5 év 8 hónap börtönbüntetésre és 6 év közügyektől eltiltásra ítélték. A vádlott és védője enyhítésért fellebbezett az ítélet ellen.