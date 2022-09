A büntetőeljárásról tájékoztatást adva dr. Pirger Csaba, a megyei főügyészség sajtószóvivője közölte, hogy az 53 éves horvát állampolgárságú férfi több alkalommal szervezte meg okmányokkal nem rendelkező külföldiek eljuttatását Romániából Olaszországba.

Az eddig rendelkezésre álló adatok szerint június végén megbízott egy román férfit, hogy átalakított Fiat Ducato kisteherautóval szállítson el külföldieket Triesztbe. Az embercsempészethez a teherautó rakterébe utólag a ponyvatartó vázszerkezetének felső részén alakították ki a 27 centiméter magas, alig 10 négyzetméteres rekeszt, ahol elbújtak az utasok. Méreténél fogva ez a hely alig szellőzött, az ott meglapuló emberek a sofőrrel menet közben nem tudtak kapcsolatba kerülni.

Az első fuvarra június 29-ére virradóan került sor, Severinből indultak és éjfél előtt léptek be Nagylaknál az országba majd hagyták el Szlovénia felé hajnali négy óra előtt. Az embercsempészek teherautója előtt a horvát férfi haladt másik gépkocsival, hogy jelezze társának az esetleges ellenőrzéseket.

Pár nappal később, július elsején újabb fuvar indult útjára, a teherautót vezető román férfi 500 eurót kapott horvát megbízójától, hogy 11 személyt Temesvárról Olaszországba fuvarozzon. Az okmányokkal nem rendelkező külföldiek 2000-35000 eurót fizette volna, amennyiben eljutnak úti céljukhoz. Július 2-ára virradóan lépett be hazánkban Nagylaknál a Fiat Ducato, amelynek útját most is biztosította előfutó gépkocsi, másik járművel pedig a horvát megbízó követte a szállítmányt. Ez alkalommal azonban nem jutottak el a szlovén határig, mert Csörnyeföldnél a pénzügyőrök feltartóztatták a teherautót, és előkerült a rekeszből 11 magát nepáli, eritreai, pakisztáni, szír állampolgárnak valló külföldi.

A történtekre tekintettel a csempészett személy sanyargatásával, folytatólagosan elkövetett embercsempészés miatt indult büntetőeljárás, amiben a sofőr részben beismerő vallomást tett. A rendőrség nemzetközi körözést adott ki a horvát férfi ellen, ennek eredményeként fogták el őt Szlovéniában és adták át a magyar hatóságoknak szeptember elsején.

A kanizsai járási ügyészség indítványozta a férfi letartóztatását, amit az egerszegi járásbíróság nyomozási bírója pénteken délután elrendelt.