A büntetőeljárásról tájékoztatva dr. Pirger Csaba, a megyei főügyészség sajtószóvivője közölte, hogy a büntetlen előéletű 23 éves galamboki férfi ellen az elmúlt év végén és ez év tavaszán elkövetett többrendbeli lopás miatt indult már eljárás. Állandó munkahellyel, rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, nincs hol laknia, mert édesapja elküldte a házából. A jelen ügyben pedig azzal gyanúsítják, hogy augusztus 26-án és 27-én három alkalommal bemászott Galambokon egy Tavasz utcai, német tulajdonú ingatlanba, és onnan amerikai dollár jelölésű játékpénzt, három doboz cigarettát, egy légpuskát, valamint televíziókészüléket lopott el, ezzel 120 ezer forint kárt okozva.

Három nappal később megjelent egy galamboki ismerősénél, akit kérdőre vont, mert vallomást tett a rendőröknek az előbb említett lopásokkal kapcsolatban. Házigazdája elküldte, majd ő is távozott otthonából, ezt használta ki a fiatal férfi, mert később visszatért, és 100 ezer forintot érő hangszórót vitt magával, amit 17 ezer forintért gyorsan el is adott. Újabb pár nap elteltével, szeptember 5-én társával jutott be Galambokon egy német tulajdonban lévő garázsba, ahonnan két damilos fűkaszát vittek el. A 150 ezer forint értékű gépeket később 13 ezer forintért adta el a 23 éves férfi.

Az ügyészség indítványa szerint a fiatal férfi a bűncselekményeket sorozat jelleggel követte el, és az sem tartotta vissza, hogy már büntetőeljárás folyt ellene. Ez alapján feltehető, hogy bizonytalan anyagi helyzetére tekintettel szabadlábon hagyása esetén újabb bűncselekményt követne el. Az is feltételezhető, hogy a büntetőeljárással esetleg érintetté váló személyeket megpróbálja befolyásolni, s mindezen érvek megalapozzák a letartóztatásának elrendelését. Az egerszegi járásbíróság nyomozási bírója, dr. Czipóth Edit pénteken délelőtt az indítvánnyal egyező döntést hozott, a férfi 30 napra letartóztatásba került.