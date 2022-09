A büntetőeljárásról dr. Pirger Csaba, a megyei főügyészség sajtószóvivője adott tájékoztatást. E szerint az 1987-ben született pölöskefői férfit engedély nélküli vezetés miatt márciusban és júliusban is 6-6 hónapra eltiltotta a bíróság a közúti járművezetéstől. Ez azonban őt nem tartotta vissza. Ez abból is kitűnik, hogy március végétől szeptember elejéig hat alkalommal állították meg a rendőrök ellenőrzésre az általa vezetett személygépkocsit. Június végén született vele szemben egy nem jogerős büntetővégzés is, amely szerint a bíróság 6 hónap, de végrehajtásában egy év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztéssel sújtotta és egy évre eltiltotta a közúti járművezetéstől. Ennek sem volt foganatja, mert augusztus 27-én, szeptember 6-án és másnap is volán mögé ült, de a rendőrök mindig kiszűrték a forgalomból, és szerdán már végül őrizetbe is vették.

A történtek miatt indított büntetőeljárásban a nagykanizsai járási ügyészség indítványozta a férfival szemben bűnügyi felügyelet, lakhelyelhagyási tilalom elrendelését négy hónap időtartamra. Pénteken az egerszegi járásbíróság nyomozási bírója, dr. Czipóth Edit ezzel egyező értelmű döntést hozott, tehát a fiatal férfi január 9-éig nem hagyhatja el Pölöskefő település területét és köteles rendszeresen jelentkezni az illetékes rendőrkapitányságon.