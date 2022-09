A vonat motorteréből felszálló füstöt Zalalövő belterületén, a budafai megállóban, a Vasút utcához közeli részen észlelték, ezért a hivatásos tűzoltóság mellett a zalalövői önkéntes tűzoltó egyesület tagjait is riasztották. Novák Ambrus parancsnok lapunknak elmondta: ők érkeztek elsőként a helyszínre, s miután fennállt az elektromos tűz veszélye, ezért porral oltó készülékkel avatkoztak be. A szerelvényen hét utas tartózkodott, őket biztonságos helyre kísérték. Közben Zalalövőre érkezett a körmendi hivatásos tűzoltóság egysége is, amelynek tagjai vízzel hűtötték tovább a motorkocsi felforrósodott alkatrészeit.

Forrás: Zalalövői Önkéntes Tűzoltó Egyesület

