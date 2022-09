A katasztrófavédelem azt is hangsúlyozta: szilárd tüzelésű fűtés esetén ne tekintsük szemetesnek a berendezéseinket. Zala megyében idén már 92 lakástűz volt. Azért, hogy ez a szám ne emelkedjen, a lakosság is sokat tehet.

A tűzre dobott háztartási hulladék azon túl, hogy jelentősen szennyezi a környezetet, károsítja az egészséget, könnyen életveszélyes állapotokat idézhet elő az otthonunkban. Ezért is kiemelkedő jelentőségű, hogy csak tüzelőberendezéshez használható tüzelőanyagokkal fűtsünk. Ilyen fűtőberendezésben kizárólag papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen, száraz fahulladék égethető el. Ha háztartási hulladékot dobunk a tűzre, a tüzelőberendezés idő előtti tönkremenetelét is előidézhetjük, és a szén-monoxid mellett egyéb mérgező gázok, gőzök, savhatások is keletkezhetnek, továbbá növekedhet a kéményjáratban a lerakódás, ami kéménytüzet is okozhat.

Kizárólag kezeletlen, légszáraz keményfát használjunk tüzelésre. Légszáraz a fa, ha 20 százalék alatti a nedvességtartalma, amit úgy érhetünk el, hogy a tüzelésre szánt fát hasítva, fedett szellős helyen tároljuk 1,5-2 évig. A nedves fa eltüzelésekor a kémény járatában a nagymértékű vízgőz kondenzációja, a kátránnyal, szurokkal együtt lecsapódva a falazaton átszivárog, a lakószobákban barna, sárga, bűzös foltosodást okoz.

A tüzelőberendezéseket nem szabad túlterhelni, egyszerre sok fát rátenni. Ha ezt tesszük, nő az elégetlen gázok mennyisége, nő a korom-, kátrány-, szurokképződés, lerakódás a füstjáratokban. Begyújtásnál lehetőség szerint kerüljük a színes papírokat, újságokat.

A kazánnal, főként vegyes tüzelésű kazánnal felszerelt ingatlanban a kémények ellenőrzése mellett érdemes átvizsgáltatni magát a berendezést is, megnézetni a vízkőlerakódást, a biztonsági szelep működőképességét, a csapok, szelepek állapotát, vegyes tüzelés esetén a huzatszabályzó állapotát.

Baj esetén a 112-es segélyhívó számot kell tárcsázni, és kérni a tűzoltók segítségét.